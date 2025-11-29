快訊

21人搶4席！新竹分署今天招募森林護管員 專業證照亮眼

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
今日進行的術科測驗項目包含騎乘循環檔重型機車及負重20公斤跑走1500公尺，藉以測試應試者的體能。圖／林業及自然保育署新竹分署提供
林業及自然保育署新竹分署今辦理森林護管員甄試，為護林戰力招募新血。本次共有21人報名、預計錄取4人，術科測驗參加者從19歲到59歲，除森林相關科系外，也涵蓋化學、資訊、物理等背景。多名考生具備專業證照，包括籃球C級裁判、SUP輕艇C級教練、高階野外急救與雪地攀登訓練等，展現多元技能，可望在未來山林管理工作中發揮所長。

新竹分署今天表示，本次甄試共有21人報名，預計錄取4人，第一天術科測驗到考人數15人、缺考人數6人，男性到考11人，女性到考4人，最年輕者僅19歲，年齡最大為59歲，其中到考有3位原住民，包括泰雅族及卑南族等。

新竹分署說明，今日進行的術科測驗項目包含騎乘循環檔重型機車及負重20公斤跑走1500公尺，藉以測試應試者的體能。負重跑走男性及格門檻為12分鐘，女性則為13分鐘30秒。測驗結果檔車騎乘及負重跑走各1位不及格，通過術科測驗者於明天參加筆試，並於下午進行口試。

這次甄試資格依報考身分有所不同，具原住民身分者，國中以上畢業，最近5年內累計1年以上園藝、木業、採種、苗圃、水土保持工程或防火巡邏隊等相關實務經驗；非原住民身分者則需具備高中畢業資格即可報考。

特別的是，考生除具備學歷資格外，部分並擁有專業證照包括：籃球C級運動裁判證、輕艇(立式划槳)C級運動教練證、高階野外急救、攜帶型加壓袋操作者證書、雪地攀登技術訓練結訓證書、景觀樹木相關研習課程結訓證書、心肺復甦術暨自動體外心臟電擊去顫器(CPR+AED)訓練證、攀樹教練證、導遊、餐飲、環境教育等。

新竹分署表示，本次甄試旨在補充基層巡護人力，強化山林保育工作。森林護管工作涵蓋森林資源管理、森林保護、林地管理、租地及植樹造林、森林資源調查等多項任務，對體能與專業皆具挑戰性。

甄試結果將於12月1日上午10點張貼於新竹分署側門並於官網公告。錄取人員須於明年1月5日報到，接受為期1個月的專業與實務訓練，訓練合格者即正式僱用。

林業及自然保育署新竹分署今辦理森林護管員甄試，為護林戰力招募新血。圖／林業及自然保育署新竹分署提供
