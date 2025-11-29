快訊

吃不到伊比利豬…西班牙爆非洲豬瘟 農業部：違規帶豬產品將重罰

快檢查！全球常用密碼前20名曝光 老年人偏好「這設定」最容易破解

1.25兆軍費藍委喊國情報告 賴總統提「2條件」願赴國會

聽新聞
0:00 / 0:00

新竹FUN聖誕將登場！冬季最美序曲「逐夢之樹」光雕串聯舊城區

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹市年度冬季盛事「新竹FUN聖誕」將於12月6日正式啟動，為整座舊城區揭開溫暖又夢幻的序幕。圖／市府提供
新竹市年度冬季盛事「新竹FUN聖誕」將於12月6日正式啟動，為整座舊城區揭開溫暖又夢幻的序幕。圖／市府提供

新竹市年度冬季盛事「新竹FUN聖誕」將於12月6日正式啟動，為整座舊城區揭開溫暖又夢幻的序幕，今年以「光×科技×童話」為主題，串聯新竹火車站、東門城與護城河畔，透過百年車站光雕展演、站前主燈「逐夢之樹」、光環境造景及歐式聖誕市集，共同打造一場自12月5日至12月31日的沉浸式冬季光之旅。

代理市長邱臣遠表示，為提前營造節慶氛圍，12月5日將率先啟動護城河畔光環境與藝術裝置，而12月6日開幕點燈記者會上，則將以光雕投影點亮新竹火車站，並同步啟動聖誕主燈，象徵新竹冬季正式被光影照亮。

火車站光雕展演將自當日起，每日晚間6點至10點整點播出（最後一場為晚上9點50分），利用科技光影的巧妙投映，使這座百年歷史建築在夜色中煥發迷人的新生光彩。

城銷處指出，今年活動的核心除了融合城市記憶與節慶氛圍並具故事性的光雕展演外，光環境及裝置藝術也將於每日下午5點準時點亮，除了護城河畔的閃耀光景外，還包括站前廣場的主燈「逐夢之樹」、護城河周邊之「遊夢列車」與「夢境之門」等多項主題作品，作品處處皆是絕佳的拍照打卡點，希望讓民眾在夜間散步時，能以輕鬆的方式與城市互動，並在日常場景中捕捉專屬冬季的浪漫時刻。

城銷處補充，備受喜愛的聖誕市集將自活動期間的週末陸續登場，市集開放時間為 12月6日起至12月21日期間的每周六日，以及12月25日聖誕節當日，每日的下午2點至晚上9點。值得一提的是，12月24日平安夜也將有市集陪伴大家共度佳節。

今年市集充滿濃厚的聖誕氛圍，匯集聖誕特色店家及在地美食、創意手作及聖誕周邊小物，並結合街頭藝人表演，讓整個舊城區彌漫節慶感。更多活動資訊陸續公布，歡迎追蹤「跟風玩新竹」FB粉絲專頁( https://www.facebook.com/seeinghsinchu )。

代理市長邱臣遠表示，為提前營造節慶氛圍，12月5日將率先啟動護城河畔光環境與藝術裝置。圖／市府提供
代理市長邱臣遠表示，為提前營造節慶氛圍，12月5日將率先啟動護城河畔光環境與藝術裝置。圖／市府提供
今年以「光×科技×童話」為主題。圖／市府提供
今年以「光×科技×童話」為主題。圖／市府提供

新竹 火車站 光影

延伸閱讀

年度最夢幻！ 信義BELLAVITA「巨型聖誕熊熊餐桌」免費拍 Bello Bear陪吃滿桌甜點吐司、拍小人國視角超好玩

礁溪寒沐酒店12月打造「MU 嶼聖誕」 推出住房、餐飲優惠與「驚喜耶誕禮物」

凱基金點亮全台最高飄雪聖誕樹 以永續行動迎接公益月

新竹關西10.5度低溫 鄭明典：輻射冷卻的影響

相關新聞

21人搶4席！新竹分署今天招募森林護管員 專業證照亮眼

林業及自然保育署新竹分署今辦理森林護管員甄試，為護林戰力招募新血。本次共有21人報名、預計錄取4人，術科測驗參加者從19...

新竹FUN聖誕將登場！冬季最美序曲「逐夢之樹」光雕串聯舊城區

新竹市年度冬季盛事「新竹FUN聖誕」將於12月6日正式啟動，為整座舊城區揭開溫暖又夢幻的序幕，今年以「光×科技×童話」為...

新竹市全新啟用智慧空品應變監測車 降低監測員健康風險

新竹市環境保護局今年打造「智慧空品應變監測車」，此車輛是專為臨時性空汙事件應變設計的移動式監測平台。車輛搭載空品微型感測...

防範高樓與都更火災 桃園市研擬強化機制

隨著都市高樓住宅比例逐年增加，火災發生之際，長者恐因行動遲緩、反應慢、視聽退化，成為最脆弱族群，桃園市消防局特別針對高樓...

苗栗凍卵有補助 民代建議凍精比照

苗栗縣政府去年推出女性凍卵補助，每人每年2萬元，因全部療程費用龐大，讓諮詢女性望之卻步，有民代建議調高金額以鼓勵婦女生育...

新聞眼／準備不到位 垃圾費隨袋徵收推動添阻礙

垃圾費隨袋徵收有助垃圾減量，政策雖好，但推動不易，多年來只有雙北與極少數鄉鎮市成功。桃園市曾編列1.17億元預算想推動到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。