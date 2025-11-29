竹縣國際移民日千人齊聚 分享異國美食文化

新竹縣政府今天舉辦「2025新竹縣國際新移民日嘉年華會」，吸引近千名縣民與新住民參與。今天獲頒「新住民學習楷模」的陳菈雯說，透過活動能讓更多人互相了解彼此的文化與飲食習慣。

這場活動今天在新竹縣政府前廣場舉行，副縣長陳見賢致詞表示，希望能讓更多民眾認識、支持新住民與移工對社會的貢獻，縣府會持續打造友善、共融的多元文化環境。

新竹縣政府社會處提供新聞資料指出，竹縣約有1萬5787名新住民及3萬多名移工，將持續透過「一鄉鎮一據點」服務網絡，辦理語言與文化課程、志工培訓等方式，支持在地安心生活。

活動除了多元文化舞台表演、新住民異國美食及手作攤位、親子闖關體驗區等，也表揚「新住民模範家庭」與「新住民學習楷模」。

獲頒學習楷模的陳菈雯接受媒體聯訪指出，她來台超過20年，剛到台灣時語言不通，透過學習順利取得大學學位，目前擔任泰語教師、泰語通譯及新住民家庭服務中心志工。

陳菈雯表示，她每年都會參加國際移民日活動，與好姊妹們齊聚彷彿回到家鄉，也能認識更多朋友，有助於讓更多人互相了解彼此的文化與飲食習慣。