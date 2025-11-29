快訊

吃不到伊比利豬…西班牙爆非洲豬瘟 農業部：違規帶豬產品將重罰

快檢查！全球常用密碼前20名曝光 老年人偏好「這設定」最容易破解

1.25兆軍費藍委喊國情報告 賴總統提「2條件」願赴國會

竹縣國際移民日千人齊聚 分享異國美食文化

中央社／ 新竹縣29日電

新竹縣政府今天舉辦「2025新竹縣國際新移民日嘉年華會」，吸引近千名縣民與新住民參與。今天獲頒「新住民學習楷模」的陳菈雯說，透過活動能讓更多人互相了解彼此的文化與飲食習慣

這場活動今天在新竹縣政府前廣場舉行，副縣長陳見賢致詞表示，希望能讓更多民眾認識、支持新住民與移工對社會的貢獻，縣府會持續打造友善、共融的多元文化環境。

新竹縣政府社會處提供新聞資料指出，竹縣約有1萬5787名新住民及3萬多名移工，將持續透過「一鄉鎮一據點」服務網絡，辦理語言與文化課程、志工培訓等方式，支持在地安心生活。

活動除了多元文化舞台表演、新住民異國美食及手作攤位、親子闖關體驗區等，也表揚「新住民模範家庭」與「新住民學習楷模」。

獲頒學習楷模的陳菈雯接受媒體聯訪指出，她來台超過20年，剛到台灣時語言不通，透過學習順利取得大學學位，目前擔任泰語教師、泰語通譯及新住民家庭服務中心志工。

陳菈雯表示，她每年都會參加國際移民日活動，與好姊妹們齊聚彷彿回到家鄉，也能認識更多朋友，有助於讓更多人互相了解彼此的文化與飲食習慣。

新住民 飲食習慣 新竹

延伸閱讀

在竹北街頭疑似販賣狗肉 竹縣動保所查獲43公斤動物屠體

影／賴總統：沒必要免除中國新住民對中華民國單一忠誠責任

表態參選縣長！徐欣瑩「義不容辭全力以赴」林思銘要拚到最後一刻

【即時短評】參選竹縣長三搶一 逼出藍營整合難題

相關新聞

21人搶4席！新竹分署今天招募森林護管員 專業證照亮眼

林業及自然保育署新竹分署今辦理森林護管員甄試，為護林戰力招募新血。本次共有21人報名、預計錄取4人，術科測驗參加者從19...

新竹FUN聖誕將登場！冬季最美序曲「逐夢之樹」光雕串聯舊城區

新竹市年度冬季盛事「新竹FUN聖誕」將於12月6日正式啟動，為整座舊城區揭開溫暖又夢幻的序幕，今年以「光×科技×童話」為...

新竹市全新啟用智慧空品應變監測車 降低監測員健康風險

新竹市環境保護局今年打造「智慧空品應變監測車」，此車輛是專為臨時性空汙事件應變設計的移動式監測平台。車輛搭載空品微型感測...

防範高樓與都更火災 桃園市研擬強化機制

隨著都市高樓住宅比例逐年增加，火災發生之際，長者恐因行動遲緩、反應慢、視聽退化，成為最脆弱族群，桃園市消防局特別針對高樓...

苗栗凍卵有補助 民代建議凍精比照

苗栗縣政府去年推出女性凍卵補助，每人每年2萬元，因全部療程費用龐大，讓諮詢女性望之卻步，有民代建議調高金額以鼓勵婦女生育...

新聞眼／準備不到位 垃圾費隨袋徵收推動添阻礙

垃圾費隨袋徵收有助垃圾減量，政策雖好，但推動不易，多年來只有雙北與極少數鄉鎮市成功。桃園市曾編列1.17億元預算想推動到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。