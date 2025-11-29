快訊

新竹市全新啟用智慧空品應變監測車 降低監測員健康風險

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
非執勤時段亦可作為移動監測點，針對露天燃燒好發區執行環境監測任務，保障市民的健康福祉。圖／市府提供
新竹市環境保護局今年打造「智慧空品應變監測車」，此車輛是專為臨時性空汙事件應變設計的移動式監測平台。車輛搭載空品微型感測器與可360度旋轉的6公尺高架攝影機，讓應變人員能在安全距離外進行遠端監測，大幅降低第一線人員暴露於汙染環境的健康風險。此外，非執勤時段亦可作為移動監測點，針對露天燃燒好發區執行環境監測任務，保障市民的健康福祉。

代理市長邱臣遠表示，過去執行臨時性空汙事件應變時，人員必須長時間暴露在高濃度汙染環境中監測，不僅影響工作效率，更可能危害身體健康。有鑑於此，今年重新修訂「臨時性空氣汙染事件應變流程」，並創新導入「火災空汙即時監測通報系統」及「智慧空品應變監測車」，展現竹市運用科技創新落實保護市民與第一線人員的具體行動，更是市府兼顧環境治理與人員關懷的重要里程碑。

環保局表示，今年8月8日啟用「火災空汙即時監測通報系統」，截至10月31日止透過整合300台空品微型感測器數據資訊，同時結合氣象資料進行轄內汙染擴散分析自動通報並監測共54次，使應變人員得以精準掌握當前及潛在汙染區域。

若事件達一定規模等級，應變人員可即時至下風處及醫院、學校等敏感場所，進行監測與通報作業，並結合「智慧空品應變監測車」遠端監控，突破傳統倚靠人力模式的限制，大幅縮短作業時程，於提升應變效率之際，也能同時降低人員暴露風險。

環保局說明，「火災空汙即時監測通報系統」於119勤務指揮派遣系統派遣救災車組時，會自動推送案件座標與即時資訊至環保局空品即時監測網，監測網則結合轄內空品感測器與氣象署測站等環境資料，迅速匡列汙染影響範圍且同步製作通報圖卡，全程自動化完成，展現竹市在環境治理與災害防救領域的技術整合能力。

環保局補充，為充分發揮設備效益，「智慧空品應變監測車」於非執勤時段，則轉化為移動型監測點，針對轄內露天燃燒好發區域，進行空氣品質巡查，補足固定監測點位的空間缺口，建構更完整的環境監測網絡，提高環境品質管理效能。欲了解所在地即時空品現況及轄內火災即時資訊，可查詢「新竹市空氣品質即時監測網」( https://reurl.cc/QVLrkO )。

新竹市環境保護局今年打造「智慧空品應變監測車」，此車輛是專為臨時性空汙事件應變設計的移動式監測平台。圖／市府提供
環保局 火災 新竹

