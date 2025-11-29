防範高樓與都更火災 桃園市研擬強化機制

隨著都市高樓住宅比例逐年增加，火災發生之際，長者恐因行動遲緩、反應慢、視聽退化，成為最脆弱族群，桃園市消防局特別針對高樓長者逃生提供6招保命關鍵，對於都會區老屋都更拉皮工程，消防建管同呼籲「強化工安」，要求施工單位務必落實火災預防措施。

桃市消防局火災預防科長吳佰餘建議，長者應優先居住在低樓層或靠近逃生出口，隨時保持居家逃生動線暢通，若遇濃煙或行動不便無法撤離，應立即就地避難，關門阻煙並撥打119求救。這「6招」保命撇步如下，

第一招「優先低樓層」：居住於低樓層或靠近逃生出口。

第二招「設備維護」：落實維護自動灑水設備、確保火警自動警報設備、出口標示及避難方向指示燈具備閃滅和音聲引導功能。

第三招「常態演練」：繪製居家逃生圖並定期進行逃生演練。

第四招「科技輔助」：設置緊急呼叫鈴、智慧手環等求救或通報裝置。

第五招「制度支援」：建立服勤人員制度，掌握長者居住位置，協助引導避難。

第六招：「確保逃生線」保持居家逃生動線暢通，避免堆置雜物。

由於防災宣導多以一般民眾為對象，吳佰餘也坦言如今長者面臨三大困難，分別為「資訊取得困難」：宣導多以文字、網路為主，對視聽退化或不熟悉科技的長者不易取得。「缺乏客製化指引」：現行逃生指引未依長者行動能力、慢性病、認知障礙或是否獨居等情況區分。「避難時間不足」：因步伐緩慢、使用輔具、體力不足等因素，即使察覺火災也難以迅速撤離。

針對都會區常見的建築物都更、老屋拉皮等工程，桃園市消防局與建管處皆強調，火災預防必須從源頭管制，同時提出三點建議。

「依法申請」室內裝修及相關工程必須依法向建管單位申請，並依建築法規設置應有的防火避難設施。

「計畫先行」施工前須依消防法提出「施工中防護計畫書」，建立火災應變機制與用火用電安全管理。

「安全至上」施工過程須依職業安全衛生法規進行安全管理規範與人員教育訓練，確認施工範圍不得使用明火。

桃園市建管處特別表示，將借鏡近期香港火災事件，研議強化施工期間的火災預防與應變機制，包含工地現場安全管理，以及災害發生時的通報與處置流程。未來，桃園規定高度達六樓以上的施工架應使用鋼管或鋼框等不燃材料，且建築物之間的防火間隔須達六公尺，提升整體消防安全。