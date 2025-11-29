苗栗凍卵有補助 民代建議凍精比照

苗栗縣政府去年推出女性凍卵補助，每人每年2萬元，因全部療程費用龐大，讓諮詢女性望之卻步，有民代建議調高金額以鼓勵婦女生育，也應編列醫療性的凍精補助；苗栗縣衛生局表示，縣府針對婦女凍卵補助最高將近5萬元，另有中央醫療性補助15萬元，凍精方案會再研議。

議員陳光軒指出，中央及地方協助年輕人醫療性凍卵立意良善，但從取卵、凍卵、保存直到解凍卵子費用可能近30萬元，很多人在醫院諮詢後就放棄，苗栗婦女凍卵補助去年僅15人申請，今年1至10月有23人；除凍卵，縣府也應照顧考慮生育的年輕夫婦，審酌提高凍卵補助並將男性凍精一併納入。

苗栗衛生局表示，中央醫療性生育保存補助試辦方案今年9月生效，醫療性凍卵補助對象是生殖器官罹癌的婦女，為避免她們接受化療影響健康卵子，可提前申請凍卵，縣內補助凍卵對象是設籍6個月以上，年齡30至40歲女性，不論已婚未婚，如未取得身分證的外配，丈夫須在苗栗設籍半年以上。

桃園市前年4月17日推動凍卵營養金補助，提供設籍者本人或配偶的25至40歲女性終身一次、設籍的25歲以下罹癌女性，經醫師評估因罹癌或治療影響不孕族群補助，每人最高補助3.3萬元，鼓勵女性為未來保留生育機會。至今已有756人申請凍卵補助，今年編列927.7萬元，預估經費執行率達95%以上，明年編列940萬元。