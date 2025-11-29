新聞眼／準備不到位 垃圾費隨袋徵收推動添阻礙

垃圾費隨袋徵收有助垃圾減量，政策雖好，但推動不易，多年來只有雙北與極少數鄉鎮市成功。桃園市曾編列1.17億元預算想推動到位，因市民反彈大而碰壁，市府不放棄分階段推動值得肯定，但因溝通不夠、配套不足，不僅成效打折扣，也會衝擊市民接受程度，讓好的政策憑添「障礙」。

桃園垃圾費隨袋徵收多年來窒礙難行，莫過於民眾不理解新制上路後，反而能節省垃圾處理費；環保局宣導一家三口小家庭全年可節省200至400元，但未列出計算基準與公式，難取信於民；市府推動機關、學校試辦，原可藉政策口碑發酵，卻造成學校、家長反彈，反而讓外界看笑話。

環保局宣稱以最大的垃圾總量推估各校專用袋數量，看似已兼顧最大需求量，卻忽略了實際執行時，各校面臨的問題，例如每個班級都有垃圾桶，專用袋數量不足，難道要集中丟到某個班級？場面豈不混亂。

就算各班使用一般垃圾袋，再統一丟到專用袋中，不啻製造更多垃圾。更遑論廁所垃圾夾雜排泄物與病原體，誰來集中收運？移轉過程也增加傳染風險，種種問題未經事前考量，讓新政策試辦上路時掀起非議。

有學校發現垃圾袋數量不夠時，想辦法自行添購，根據環保局設置的通路，卻買不到專用袋，為避免專用袋不足、垃圾爆量，只好請學生減少製造垃圾，此舉非找碴或不想配合，而是新政策上路前未準備好，問題根源仍在環保局。

新政策就要上路，市府應先確保專用垃圾袋販售通路有足夠庫存，列入試辦的機關、學校與傳統市場，都能買到袋子，其次應補給學校足夠的大小專用袋，如果試辦階段問題叢生，未來要全面推廣？只會有更多障礙與民怨。