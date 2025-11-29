聽新聞
桃園垃圾專用袋分發不夠 師要求學生垃圾帶回家

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
桃園推垃圾費隨袋徵收，全市機關學校與公有市場後天起必須要用專用垃圾袋丟垃圾。圖／桃園市環保局提供
桃園推垃圾費隨袋徵收，全市機關學校與公有市場後天起必須要用專用垃圾袋丟垃圾。圖／桃園市環保局提供

桃園市推動垃圾費隨袋徵收，首波鎖定機關學校與公有市場，環保局已發放專用袋，後天起試辦，但多校小型垃圾袋不夠，有老師要求學生把垃圾回家，甚至吃完早餐再上學，令家長痛批市府便宜行事擾民；環保局長顏己喨表示，學校對政策有誤解，將加發專用袋，並多溝通宣導。

桃園市推動垃圾清運新政策，明年試辦計畫編列5218萬元，27日議會二讀通過。為了在下月率先試辦，全市國中小學、高中各校不拘班級數多寡，都收到120公升、75公升與33公升垃圾袋各100個，部分班級數較多的學校垃圾袋不夠分，甚至也買不到。

有學生家長反映，該校有50多班級，每班只分到2個垃圾袋，用完就沒了，老師為了垃圾減量，要求學生把垃圾帶回家，甚至要求學生吃完早餐再到校，避免增加校內垃圾。家長批評，等於把垃圾問題丟給學生家長。有學校說，曾想自行購買專用袋，但洽詢環保局提供的所有通路，廠商都說缺貨。

桃園市議員舒翠玲、呂林小鳳接獲陳情，部分學校因開放校園，有民眾丟垃圾，新政策上路後，恐增加學校負擔，會排擠校務推動或校舍修繕；國小附設幼稚園2歲專班的尿布量驚人，目前配發的垃圾袋根本不夠用。

環保局表示，依桃園最大校單月產生的垃圾量推估專用袋數量，再發放給各校，未限制班級垃圾得使用專用袋，可使用一般垃圾袋，只要集中垃圾、清運時，統一裝進專用袋即可；部分學校對此政策有誤解，以為買垃圾袋要額外出錢，但垃圾費隨袋徵收才能真正省錢。

顏己喨允諾，12月中旬通路就會建置完成，各類專用袋都會上架，在此之前會視情況加發專用袋，加強宣導，確保政策明年順利上路。

