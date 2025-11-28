快訊

頭份3派出所警民比嚴重不足 苗栗議員要求增設新派出所改善

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣議員陳光軒針對頭份警分局轄區警力不足問題質詢，要求縣警局未來應爭取增設新的派出所。圖／取自議會直播畫面
苗栗縣議員陳光軒針對頭份警分局轄區警力配置問題質詢指出，苗栗全縣平均警力配置與全國各縣市1比400多的數字相差大不，但頭份市3個派出所警民比竟高達1比1100至1600多，其中頭份派出所警力不足甚至達到4倍，不時引起市民抱怨，有人反映連車禍處理等半小時也不見警員前來，因為警力都被派出去了，他要求縣警局向中央爭取警力改善配置，長期並應以增設一個派出所為目標。

縣警局長王森瑒答詢，強調頭份警分局屬「繁重分局」，警力評估除了警民比，還包括刑案數、報案數等多元評估，鍾縣長也十分關心頭份的警力，要求縣警局向警政署爭取，事實上10月撥補到頭份派出所的警力優於其他地區，從35人增為41人，超過現有警力的六分之一，這是近年來警力撥補最多的一次，至於增設派出所，分局評估目前時機還不成熟。

陳光軒表示，頭份市因竹科外溢人口不斷增加，全市人口已逼近11萬人，交通及治安問題也因人口增長成為警政單位的負擔。頭份分局轄區的尖山派出所警民比為1比1138、斗坪所為1比1266，都約是全縣平均的3倍，位於市區的頭份所為1比1642，加上流動人口及未設籍者，實際警民比應已達1比2000，是全縣的4、5倍之多，且除了六都，頭份派出所員警勤務量的負荷應是全國第一，許多基層員警也感嘆常被民眾嫌工作效率差。

他強調，未來頭份還有大矽谷計畫、第二交流道開設，員警勤務量只會繼續成長，短中期應向中央報請警力的撥補，長期計畫應於頭份市再增設一個新的派出所，緩解目前市區警力吃緊的問題。

王森瑒強調，警力配置情況源於大法官對員警健康權的解釋令，外勤員警服勤時間有上限，目前各縣市為使警力有效運用，多採「聯合服勤」方式來因應；頭份警力增補問題，縣警局會持續努力向中央爭取。

頭份 大法官

