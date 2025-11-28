15分鐘城市！張善政推捷運場站開發「站站都有家」

桃園市長張善政今日前往會展中心，出席「Future in 15 mins─桃園．共好城市對話」國際論壇，並表示桃園正處於城市轉型關鍵期，市府推動鐵路地下化、捷運與航空城等重大公共工程，施工會帶來部分不便，但「10年施工不便，換來百年發展更美好」。

張善政強調，市府將強化生活機能布建，優化城市風貌、交通設施與生活品質，為市民打造可於15分鐘內完成通勤，與日常所需的人本宜居城市。

張善政說，桃園捷運綠線預計明年底北段7站先行通車，2030年全線通車，還要從八德延伸串接中壢，加上捷運棕線、鐵路地下化及國道拓建等交通建設，逐步完善交通路網，大幅提升整體通勤效率。

張善政指出，市府以「15分鐘城市」作為區域開發核心，包括陸續推動中路站整開區、八德市立醫院、平鎮高中整開區及航空城計畫，其中鐵路地下化完工後釋出的大面積綠帶，將成為桃園發展人本空間重要契機，大眾運輸場站周邊將導入「站站有公設」理念，以大、中、小型等各種便民服務設施照顧市民，更要提供社會住宅及可負擔住宅，落實「站站都有家」，讓真正需要大眾運輸的市民住得起、住得近、住得好。

市府同時邀請倡議「15分鐘城市」的巴黎索邦大學教授Carlos Moreno參加論壇，並與張善政對話。Carlos Moreno認為桃園人口年輕、結構多元，產業活絡，給予城市轉型雄厚的基底，只要持續與市民溝通，了解民眾的空間需求，桃園也將邁向亞洲人本宜居城市的典範。

張善政強調，現在的投入雖然無法在短時間內看到，但相信這個決策，將會是改變桃園城市的關鍵，桃園市政府跨局處以打造每個車站的TOD+（大眾運輸導向型發展）為目標，運用15分鐘城市的理念，從交通、產業、公共設施、醫療服務甚至文化休閒，逐一檢視階段工作，擘劃2040桃園發展藍圖。

論壇也邀請多位專家就鐵路地下化後，都市再生擾動、住宅政策和都市設計議題交流，日本社區設計師山崎亮分享如何以社會參與，進而活化公共空間，帶到鐵路地下化後舊市區的空間革新手法，OURs都市改革組織秘書長彭揚凱呼籲，住宅政策要去商品化，肯定桃園人人住得起的住宅政策；甘樂文創執行長林峻丞、東京大學特任研究員邱秉瑜、中原大學設計學院院長趙家麟、作家謝哲青以及微笑單車公司行銷經理林苑毓等人，從各個構築城市的元素做專題的探討。

都發局長江南志說明，這次參與論壇者超過850人，為國內少見大型都市規畫、都市設計交流平台，聚集國內都市計畫專才，從桃園城市的改變開始，帶動各縣市重視城市的規畫，引導城市有序開發。