苗栗凍卵補助每年2萬元 議員籲性別平權：應納入醫療性凍精補助
苗栗縣議員陳光軒針對縣內生育及提供凍卵補助等議題今天質詢指出，縣府去年元旦起推出每年2萬元女性凍卵補助方案，但申請人數不盡理想，全部療程費用龐大，很多人在醫院諮詢後就望之卻步。他建議縣府提高凍卵補助預算，站在性別平權角度，也應編列醫療性的｢凍精補助｣。
衛生局長楊文志表示，目前苗栗婦女凍卵補助最高可補助到近5萬元，中央針對醫療性的補助10萬元（衛福部在11月1日起已提高至15萬元），至於男性醫療性及預防性的凍精補助方案，衛生局內部將再研議，預防性補助對象包括高風險職業的從業人士為主。
陳光軒指出，中央及地方政府立意良善，補助協助年輕人做醫療性凍卵，但從取卵、凍卵、保存直到解凍卵使用之花費可能近30萬元，很多人在醫院諮詢後就望之卻步，苗栗縣婦女凍卵補助去年僅15人申請，今年1至10月有23人申請；建議除了考量凍卵，縣府也應同時照顧到預計生育的年輕夫婦，審酌提高凍卵補助預算，並將男性凍精補助也一併納入。
苗栗縣衛生局表示，醫療性生育保存補助試辦方案今年9月1日已生效，11月1日起中央並將補助從10萬增至15萬元。婦女醫療性凍卵補助對象必須是生殖相關器官罹癌的婦女，為了避免她們接受化療時健康卵子受到影響，可提前申請凍卵，這15萬元補助費用由治療醫院扣除，不會直接撥款給申請婦女。
衛生局表示，縣內補助凍卵的對象目前必須是設籍6個月以上，年齡在30歲至40歲的女性，不論已婚或未婚，如果是未取得身分證的外籍配偶，丈夫必須在苗栗設籍半年以上；至於在何處凍卵，並不限定要在苗栗的醫療院所或機構凍卵。
