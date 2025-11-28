叫學生帶垃圾回家？桃園試辦專用垃圾袋未推先炸鍋

桃園機關學校與傳統市場垃圾費隨袋徵收明年元旦上路，下個月由環保局先發垃圾袋試辦，但由於配套沒做好，學校小垃圾袋不夠用，學生被要求帶垃圾回家，家長痛批市府便宜行事反而衝擊一般民生；環保局長顏己喨表示，學校對垃圾袋用法有誤解，會利用加發機會多溝通宣導。

據查，桃園市環保局為了明年試辦計畫編列5218萬元，27日通過市議會二讀聯席審查，而試辦計畫也確定下個月執行，全市國中小學及高中都拿到120公升、75公升與33公升垃圾袋各100個，齊頭式分配造成班級數較多的學校困擾，問題甚至延伸到學生家庭。

學生家長反映，學校因為有50多班，每班只分到2個垃圾袋，用完就沒了，老師為了垃圾減量，要求學生把自己的垃圾帶回家，甚至要求學生上學前先吃早餐，避免校園產生垃圾，此舉無疑是把垃圾問題丟給一般民眾；學校則說，有想自行購買垃圾袋，但洽詢環保局提供的所有通路，廠商都說缺貨，實在無奈。

國民黨桃園市議員舒翠玲也接獲陳情，部分學校因開放校園會有一般民眾丟垃圾，專用袋恐增加學校開支負擔，進而排擠其他校務推動或校舍修繕；此外，國小附設幼稚園2歲專班尿布產量驚人，夾雜尿液糞便的垃圾在移轉過程也可能造成環境衛生汙染，但目前配發的垃圾袋根本不夠用，實在困擾。

顏己喨表示，環保局是希望學校統一集中垃圾再裝進垃圾袋，市府發給學校的垃圾袋數量是根據桃園最大間學校單月產生的垃圾量估算，環保局也沒有限制學校班級非得使用專用垃圾袋，班級可用一般垃圾袋，裝滿再丟進專用袋就好。許多學校事務組長對政策可能有誤解，以為買垃圾袋要另外出錢，想節省支出與行政工作，孰不知此舉才能真的省錢。

針對學校反映買不到專用袋，顏己喨允諾12月中旬通路就會建置完成，各類專用袋都會上架。在此之前，環保局會針對各校反映狀況加發一次專用袋，並利用加發機會宣導使用方式。