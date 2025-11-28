快訊

桃園大園1幼兒園失火！57名師生安全疏散 原來是抽水馬達釀禍

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
桃園市大園區三和路上某幼兒園今天中午驚傳火警，大批消防救難人員抵達，一邊布設水線，同步將57名師生疏散至安全處，火勢撲滅後，原來是地下室抽水馬達釀災，起火原因待釐清。圖／桃園市消防局提供
桃園市大園區三和路某幼兒園今天中午驚傳火警！桃市消防局第三救災救護大隊前往馳援，現場濃煙密布，救難人員緊急疏散57名師生到安全處，火勢迅速被撲滅，原來是地下室抽水馬達起火燃燒，燒毀面積1平方公尺，詳細起火原因待調查。

119勤指中心今天中午12時23分據報，位於大園區三和路的幼兒園發生火警，立刻派遣三大隊竹圍分隊及大竹、山腳、蘆竹等分隊8輛消防車、1輛救護車共26名救難救護人員前往搶救。

消防局說，現場是地上2層、地下1層鋼筋混凝土RC結構建築，起火點位於地下1樓，救難人員一面布設水線，另外也將原打算午休的4名老師及53名幼童緊急疏散至安全處。

火勢再中午12時47分獲得控制，8分鐘後撲滅，持續2分鐘的殘火處理，釀災的抽水馬達全毀，究竟是電線走火還是馬達零件毀損短路所致，仍需進一步調查釐清。

桃園大園1幼兒園失火！57名師生安全疏散 原來是抽水馬達釀禍

桃園市大園區三和路某幼兒園今天中午驚傳火警！桃市消防局第三救災救護大隊前往馳援，現場濃煙密布，救難人員緊急疏散57名師生...

