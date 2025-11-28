桃園大園1幼兒園失火！57名師生安全疏散 原來是抽水馬達釀禍

桃園市大園區三和路某幼兒園今天中午驚傳火警！桃市消防局第三救災救護大隊前往馳援，現場濃煙密布，救難人員緊急疏散57名師生到安全處，火勢迅速被撲滅，原來是地下室抽水馬達起火燃燒，燒毀面積1平方公尺，詳細起火原因待調查。

119勤指中心今天中午12時23分據報，位於大園區三和路的幼兒園發生火警，立刻派遣三大隊竹圍分隊及大竹、山腳、蘆竹等分隊8輛消防車、1輛救護車共26名救難救護人員前往搶救。

消防局說，現場是地上2層、地下1層鋼筋混凝土RC結構建築，起火點位於地下1樓，救難人員一面布設水線，另外也將原打算午休的4名老師及53名幼童緊急疏散至安全處。