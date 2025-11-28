竹縣客語認證合格率全國第一 楊文科自己帶頭說客語

114年度客語能力基礎級暨初級全國認證於11月24日放榜，新竹縣成績亮眼。全縣共有1635人報名參加9月全國梯次認證，報考人數名列第二，合格率更高達73%，與花蓮縣並列全國第一。縣長楊文科表示，縣府團隊致力於營造客語友善環境的成果，透過多項創新獎勵機制與便利措施，讓縣民與學子在自然的氛圍中，找回講客語的文化意識。

新竹縣作為客家大縣，楊文科自上任以來，深知語言傳承不能僅靠課堂教學，更需仰賴生活環境的薰陶與實質的鼓勵。因此，縣府採取「多予獎勵、創造榮譽」的施政方針，鼓勵開口說客語。

縣府表示，為了在校園與年輕世代推廣，縣府透過實質的獎勵機制來提升參與動機，包含修訂「提升各級學校客語能力獎勵計畫」，將績優學校金牌獎獎金提高至2萬元，並首創核發「學生到考獎勵金」，凡竹縣學生完成測驗且無缺考，每人即可獲500元獎勵。

此外，更推動客語認證中心學校，補助遊覽車資與餐費，並加開線上客語課程，提供學生彈性學習管道，協助解決交通與學習時間問題，以最友善的方式支持有意願的學子應試。

為了帶動公務機關學習風氣，楊文科以身作則，在每周主管會報皆以客語發言，並鼓勵局處首長帶頭報考。針對公教人員與忙碌的上班族，新竹縣政府今年創全國之先，在縣府大樓舉辦到府認證，提供公教人員500元到考禮券及行政獎勵。透過建立便捷的應試管道與實質激勵，成功帶動機關內部主動學習的風氣，進而輻射至社會大眾。