快訊

香港宏福苑大火 港府證實已128人遇難

桃園大園1幼兒園失火！57名師生安全疏散 原來是抽水馬達釀禍

三大法人11月大賣4312億元 台股月線止步連6紅翻黑

聽新聞
0:00 / 0:00

竹縣客語認證合格率全國第一 楊文科自己帶頭說客語

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣政府今年創全國之先，於縣府大樓開設客語認證試場，11月15日為第4次舉辦客語能力「到府認證」專案考場，議員與多位局處長帶頭應試，獲得各界好評。圖／新竹縣府提供
新竹縣政府今年創全國之先，於縣府大樓開設客語認證試場，11月15日為第4次舉辦客語能力「到府認證」專案考場，議員與多位局處長帶頭應試，獲得各界好評。圖／新竹縣府提供

114年度客語能力基礎級暨初級全國認證於11月24日放榜，新竹縣成績亮眼。全縣共有1635人報名參加9月全國梯次認證，報考人數名列第二，合格率更高達73%，與花蓮縣並列全國第一。縣長楊文科表示，縣府團隊致力於營造客語友善環境的成果，透過多項創新獎勵機制與便利措施，讓縣民與學子在自然的氛圍中，找回講客語的文化意識。 

新竹縣作為客家大縣，楊文科自上任以來，深知語言傳承不能僅靠課堂教學，更需仰賴生活環境的薰陶與實質的鼓勵。因此，縣府採取「多予獎勵、創造榮譽」的施政方針，鼓勵開口說客語。 

縣府表示，為了在校園與年輕世代推廣，縣府透過實質的獎勵機制來提升參與動機，包含修訂「提升各級學校客語能力獎勵計畫」，將績優學校金牌獎獎金提高至2萬元，並首創核發「學生到考獎勵金」，凡竹縣學生完成測驗且無缺考，每人即可獲500元獎勵。

此外，更推動客語認證中心學校，補助遊覽車資與餐費，並加開線上客語課程，提供學生彈性學習管道，協助解決交通與學習時間問題，以最友善的方式支持有意願的學子應試。 

為了帶動公務機關學習風氣，楊文科以身作則，在每周主管會報皆以客語發言，並鼓勵局處首長帶頭報考。針對公教人員與忙碌的上班族，新竹縣政府今年創全國之先，在縣府大樓舉辦到府認證，提供公教人員500元到考禮券及行政獎勵。透過建立便捷的應試管道與實質激勵，成功帶動機關內部主動學習的風氣，進而輻射至社會大眾。 

民政處長陳建淳表示，本次合格率能高居全國之冠，顯示縣府「營造客語友善環境、提供多元補助與獎勵措施」的策略方向正確。客家委員會為鼓勵通過認證者，今年也將隨合格證書寄發1000元的「客家幣」，民眾可於全台客家文化重點發展區合作店家消費。

新竹縣政府積極推動客語認證，今年初在縣府設置考場，60名員工率先應試。圖／新竹縣府提供
新竹縣政府積極推動客語認證，今年初在縣府設置考場，60名員工率先應試。圖／新竹縣府提供

客語 客家文化 新竹 楊文科

延伸閱讀

【即時短評】參選竹縣長三搶一 逼出藍營整合難題

影／陳見賢今宣布參選新竹縣長 跨黨派站台成焦點

2026藍白合？林碩彥建議聯合政府 楊文科：好人才廣納不分黨派

影／新竹州圖書館珍貴館藏流散各地 議員籲竹縣府追回

相關新聞

桃園大園1幼兒園失火！57名師生安全疏散 原來是抽水馬達釀禍

桃園市大園區三和路某幼兒園今天中午驚傳火警！桃市消防局第三救災救護大隊前往馳援，現場濃煙密布，救難人員緊急疏散57名師生...

苗栗凍卵補助每年2萬元 議員籲性別平權：應納入醫療性凍精補助

苗栗縣議員陳光軒針對縣內生育及提供凍卵補助等議題今天質詢指出，縣府去年元旦起推出每年2萬元女性凍卵補助方案，但申請人數不...

叫學生帶垃圾回家？桃園試辦專用垃圾袋未推先炸鍋

桃園機關學校與傳統市場垃圾費隨袋徵收明年元旦上路，下個月由環保局先發垃圾袋試辦，但由於配套沒做好，學校小垃圾袋不夠用，學...

竹縣客語認證合格率全國第一 楊文科自己帶頭說客語

114年度客語能力基礎級暨初級全國認證於11月24日放榜，新竹縣成績亮眼。全縣共有1635人報名參加9月全國梯次認證，報...

張善政臉書推薦韭菜醬？桃市府：詐騙別點

臉書近日流傳桃園市長張善政推薦韭菜醬的廣告影片，引發網友議論。桃園市政府今天上午發澄清稿，強調網路影片是詐騙集團利用AI...

汙水淹地下室、租金過低 議員批竹市動物園委外問題多

新竹市動物園2019年整建後重新開幕，市府將遊客中心、森林食堂、湖畔料亭、昆蟲館等周邊空間委外經營。不過時代力量議員紛提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。