汙水淹地下室、租金過低 議員批竹市動物園委外問題多

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市議員林彥甫質疑委外底價偏低：1、2樓共 70 坪月租金底價僅 4.2 萬，每坪600 元，低於周邊行情。圖／時代力量黨團提供
新竹市議員林彥甫質疑委外底價偏低：1、2樓共 70 坪月租金底價僅 4.2 萬，每坪600 元，低於周邊行情。圖／時代力量黨團提供

新竹動物園2019年整建後重新開幕，市府將遊客中心、森林食堂、湖畔料亭、昆蟲館等周邊空間委外經營。不過時代力量議員紛提出廚餘與汙水量超量、租金過低、管線老舊多次淹水及地下室閱讀空間擁擠壅塞等問題。市府表示將持續檢討優化。

新竹市議員蔡惠婷指出，遊客中心 1、2樓由星巴克進駐後經營良好，成為親子閱讀後的休憩空間，但由於生意興旺，廚餘與汙水量遠超過原建物設計，造成排水負荷。她建議市府若要續引進餐飲，必須先全面改善遊客中心1、2 樓與地下室的排水設施，並在契約中加入公益回饋空間，讓更多市民能無負擔使用。

新竹市議員廖子齊則批評現行規畫過度商業化，忽略公共使用權，更長期忽視安全問題。地下1樓的動物園圖書分館與汙水系統共用管線，管線老舊且抽水馬達頻繁故障，曾多次導致淹水、異味，甚至迫使親子活動取消。他要求市府在契約更替期間，徹底整修排水與地下室空間，並將部分空間還給市民作為非消費型公共使用區。

新竹市議員林彥甫指出，假日地下室閱讀空間擁擠壅塞，亦缺乏友善親子動線；遊客中心1、2樓無提供非消費者使用的區域，家長只能帶孩子坐樓梯用餐。他另質疑委外底價偏低：1、2樓共70坪月租金底價僅4.2萬，每坪600 元，低於周邊行情。提醒市府應防堵承攬人轉租牟利，並要求對公共設施影響負起即時改善責任。

有關動物園遊客中心地下室圖書館偶因馬達故障造成淹水情況，新竹市政府產發處表示，動物園已請廠商了解實際發生狀況與問題，刻正規畫將此空間地下室與1樓2樓汙水管道各自獨立運作，並據以執行確保地下室圖書館汙水運作正常。

至於民眾公益空間，產發處回應，動物園周邊場域有諸多不需費用公益區域，例如台灣昆蟲館新竹分館提供民眾觀看動物、體育運動場24小時供民眾使用、春室玻璃工坊大階梯共民眾觀賞玻璃製作工藝、孔廟供民眾參觀與休憩等，持續回饋民眾，讓民眾擁有優質的休憩體驗。

關於權利金，產發處說明，本案重新規畫依據財政處相關辦法核算最低權利金為每年200萬元，合約6年共可增加市庫1200萬元收入。另今年到期合約權利金為每年161萬元，至今已增加市庫966萬元收益。未來將持續檢討並優化委外計畫，兼顧公共性與服務品質。

新竹市議員廖子齊指出，地下1樓的動物園圖書分館與汙水系統共用管線，管線老舊且抽水馬達頻繁故障，曾多次導致淹水、異味，甚至迫使親子活動取消。圖／時代力量黨團提供
新竹市議員廖子齊指出，地下1樓的動物園圖書分館與汙水系統共用管線，管線老舊且抽水馬達頻繁故障，曾多次導致淹水、異味，甚至迫使親子活動取消。圖／時代力量黨團提供
新竹市議員蔡惠婷指出，遊客中心 1、2樓由星巴克進駐後經營良好，但由於生意興旺，廚餘與汙水量遠超過原建物設計，造成排水負荷。圖／時代力量黨團提供
新竹市議員蔡惠婷指出，遊客中心 1、2樓由星巴克進駐後經營良好，但由於生意興旺，廚餘與汙水量遠超過原建物設計，造成排水負荷。圖／時代力量黨團提供

動物園 新竹

