「人人犬舍」事件效應 苗縣府即日起不預警抽查犬隻繁殖業者

苗栗縣政府在「人人犬舍」事件後，重新檢視查核流程，並將縣內35家特定寵物繁殖業者列入年度重點查核對象，即日起啟動新的「獨立督導」制度，採不預警隨機抽查辦理，抽到哪家就去哪家，昨首次行動，查無嚴重缺失，整體大致符合規定。

苗縣府第一次不預警抽查於昨(27日)啟動執行，動物保護防疫所臨時接到通知後立刻集合，由簡任秘書洪志彥和農業處副處長蔡政新帶隊督導，另邀集新竹市寵物商業同業公會顧理事長陪同，由查核委員從「特定寵物業」清冊裡抽出序號，抽到哪家就去哪家，然後直奔繁殖場所，避免業者提前準備，以確保稽查結果呈現真實現況。

首先是文件審查，繁殖紀錄、買賣紀錄、寵物晶片使用紀錄，狂犬病疫苗免疫證明全部重新比對，再和系統逐筆核對晶片、數量、來源是否合法；只要有一項不一致，當場記錄並要求改善。

第二步，檢視狗狗本身狀況，透過叫聲狀況如何？走路穩不穩、毛色亮不亮、體型正不正常，判斷牠們是否有被好好照顧。接著檢視住的環境，犬籠空間是否足夠？能不能伸展、轉身？飼養區乾不乾淨？確認犬隻的生活品質。

另外也檢視日常照護，檢查水是不是乾淨？飼料量夠不夠？每天有沒有固定清潔？病犬有沒有被隔離？孕母犬有沒有安置好？確保沒有細節被忽略。

縣府表示，昨天查核結果，整體大致符合規定，但發現狗狗已賣出，卻尚未將寵物登記資料轉讓至新飼主名下；動防所現場要求業者限期改善，後續辦理複查，以確認業者確實改善。

並強調，制度重新建置好後，可讓每一次查核都更透明、能被檢驗，後續將持續不定期隨機抽查業者，查核結果將以月報方式公開，按月公告查核進度、完成家數與改善情形，要讓繁殖管理回到最健康的軌道上。