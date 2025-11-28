聽新聞
桃園捷運綠線土開案 挨批農地煉金術

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
桃園捷運綠線G12到G14站周邊土地整開案遭質疑，市府強調是以城市未來發展為考量。圖／讀者提供
桃園市政府配合捷運綠線開發G12到G14站周邊347公頃土地，開發計畫正在公展，但民間團體批計畫是假借公共利益包裝的農地煉金術，昨赴市府拉白布條抗議，呼籲退回開發案；桃園市都發局回應，公展結束會整理各方意見調整計畫內容，審慎評估處理。

綠捷農地守護聯盟、台灣反迫遷連線與台灣人權促進會昨在市府門口集結，痛批捷運綠線開發案是「剷平式」土開案，計畫內容「沒有社區設計、只有消滅在地」，質疑「金埤塘重回徵收、政商勾結圖利誰」。

台灣反迫遷連線代表田奇峰說，開發案最初是為了綠線北機廠用地規畫設計，後來北機廠不用遷了，目的消失，計畫就應該跟著退廠，但市府仍執意要做，並規畫面積達41.1公頃的都會公園、17公頃社宅用地，都欠缺說明，徵收農地的正當性與合理性令人存疑。

居民代表李建宏也認為，區段徵收將剷平聚落，破壞生活型態與社會網絡，導致子孫四散，喪失土地連結；居民代表李佳倫呼籲市府走出會議室，實際到地方了解在地紋理。

都發局回應，桃園近10年成長近25萬人口，為有效解決公共設施不足與提升城市競爭力，市府必須思考最適當的區位進行公設開發，解決交通、產業與居住問題。

都發局強調，此次推出的土開案計畫有納入2020年、2024年公展後的民眾意見，開發面積比最初版本縮減了300公頃，將來公展結束，會根據各方意見調整修正，未來若都市計畫審查通過後，還有區段徵收計畫審議，各階段都會審慎評估處理。

桃園 捷運 土地徵收

