桃竹苗大矽谷卡關 鍾東錦：找不到爹娘

桃竹苗大矽谷計畫備受期待，苗栗縣長鍾東錦昨在議會答詢不諱言進度卡關，直言「縣府找不到爹娘」，中央沒有部會要承擔責任，但仍寄望賴清德總統兌現政見。桃園市政府本月則透過大矽谷中央與地方溝通平台提案供電、產業開發等議題，待明年第一季會議解決。

苗栗縣議員邱毓興關切大矽谷計畫進度及縣府招商規畫。鍾東錦說，大矽谷計畫以苗栗縣準備最充分，縣府規畫頭份、竹南、後龍3塊儲備基地，並舉辦多場招商活動，不乏大企業參加。

但鍾東錦坦言「後續進度會冷掉」，關鍵是中央一直在卡關。他說，大矽谷既然是賴總統的政見，行政院就有執行的必要，但迄今找不到中央部會出來承擔責任，這太政治算計了。鍾也認為地方政府努力有極限，一定要靠中央，包含水電供應、企業設廠與農地變更等。

「希望中央加速推動，苗栗準備好了。」鍾東錦說，賴總統為了連任及政績，一定會兌現政見，苗栗不會放棄。

桃園市長張善政今年10月時也認為中央態度消極，為了中央與地方溝通平台未曾開過會而動氣，怒批中央「打假球」。桃市府向中央反映希望落實召開各項會議、加速推動計畫進程後，雙方已有具體共識，決議每3個月召開一次局處長及部會首長層級會議。

桃園市經發局昨指出，11月平台已開首次會議，市府共提20案，包含觀音區穩定供電、龍科三期開發與台電不核供桃園以北5MW資料中心等議題，中央部會將於明年第一季開實體會議提解方。