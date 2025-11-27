女神來了！2026桃園跨年晚會驚喜 徐若瑄獨家獻唱

快訊

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園2026跨年晚會首波卡司出爐，全能才女徐若瑄將在桃園獨家獻唱。圖／桃園市觀光旅遊局提供
桃園2026跨年晚會首波卡司出爐，全能才女徐若瑄將在桃園獨家獻唱。圖／桃園市觀光旅遊局提供

桃園2026跨年晚會移師桃園棒球場與亞矽創基地，超強卡司今天出爐，主持人有金鐘得主唐綺陽、KID林柏昇與Dora謝雨芝，演唱嘉賓則有黃宣、徐若瑄、蕭秉治與陳勢安等9組藝人團體。市府表示，今年活動邀請卡司不僅止於此，完整陣容與精彩活動將於12月11日公布。

桃園跨年晚會首度以雙主場方式設計，演唱會將於12月31日晚上7時在樂天棒球場舉行，亞矽創基地則會設戶外LIVE觀賞區與美食市集，活動除了可以期待3名主持人所帶來的笑料，全能才女徐若瑄、唱跳天后温嵐與音樂才子黃宣更是桃園獨家表演。此外，藝人蕭秉治、陳勢安、J.Sheon、派偉俊與女團HUR+、冰球樂團也會輪番登台。

觀旅局表示，桃園今年晚會以「ON AIR」為主題，凸顯桃園是機場城市的意象，卡司也不僅止於此，重量級壓軸及其他精彩表演橋將陸續公布，完整卡司將於12/11記者會公布，請民眾拭目以待。

桃園 跨年晚會 棒球場

