桃園訂自治條例管自助洗衣店 明年起逐一清查違者開罰
桃園24小時營業的自助洗衣店越來越多，但現場無人駐點又無管理辦法，潛藏公安危害，市府為此修訂自治條例，規定業者每半年得自主檢查1次，明年元旦起將逐一清查，若未落實，將面臨1萬元到5萬元不等罰款。
隨著民眾生活習慣改變，自助洗衣店拓展迅速，桃園前年1月僅326家，如今成長到630家，然而無人駐點是危害公共安全的不確定因子，2023年又有自助洗衣店氣爆釀外籍女移工輕傷實力，市府經發局為此擬訂自治條例，去年通過議會審查，今年3月上路。
經發局指出，桃園市自助洗衣店安全管理自治條例規定，業者應於每年6月、12月各完成一次自主檢查，落實營業場所面積不超過300平方公尺、使用空間僅限建物1樓。此外，場所還需架有監視錄影、微電腦瓦斯表、自動緊急遮斷裝置等設備，並清楚標示嚴禁煙火和緊急聯絡電話。
經發局長張誠表示，由於自治條例未規定業者須主動申報，市府明年1月起將逐一清查，若未遵守規定，將處1萬元至5萬元罰款。如果是未依規定設置瓦斯及一氧化碳濃度自動偵測警報器，罰則更重，將開罰2萬元至10萬元不等金額。相關條文可至經發局網站查詢，網址：https://edb.tycg.gov.tw/cl.aspx?n=22612。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言