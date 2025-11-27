桃園訂自治條例管自助洗衣店 明年起逐一清查違者開罰

桃園24小時營業的自助洗衣店越來越多，但現場無人駐點又無管理辦法，潛藏公安危害，市府為此修訂自治條例，規定業者每半年得自主檢查1次，明年元旦起將逐一清查，若未落實，將面臨1萬元到5萬元不等罰款。

隨著民眾生活習慣改變，自助洗衣店拓展迅速，桃園前年1月僅326家，如今成長到630家，然而無人駐點是危害公共安全的不確定因子，2023年又有自助洗衣店氣爆釀外籍女移工輕傷實力，市府經發局為此擬訂自治條例，去年通過議會審查，今年3月上路。

經發局指出，桃園市自助洗衣店安全管理自治條例規定，業者應於每年6月、12月各完成一次自主檢查，落實營業場所面積不超過300平方公尺、使用空間僅限建物1樓。此外，場所還需架有監視錄影、微電腦瓦斯表、自動緊急遮斷裝置等設備，並清楚標示嚴禁煙火和緊急聯絡電話。