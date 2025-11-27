快訊

雲林退休男阿布達比機場遭警帶走扣留杜拜 妻首度視訊揭狀況

聲音顫抖…香港女主播報導宏福苑大火強忍情緒 網友：真實版新聞女王

飛機盃魔術方塊大賽 29、30日桃園國際機場舉辦

中央社／ 桃園機場27日電

桃園機場飛機盃國際魔術方塊大賽」29、30日將在桃機舉行，主辦單位表示，今年共吸引國內外逾180名選手參賽，希望透過益智競技國際賽事舉辦，讓機場成為世界交流舞台。

全國魔術方塊教育協會（National Cube EducationAssociation;NCEA）理事長何俊輝表示，蘇義美吉盛股份有限公司共同主辦的「桃園機場飛機盃國際魔術方塊大賽」，自2023年開辦後已成為桃園年度具指標性的益智競技國際賽事，從首屆的150名參賽者起步，第二屆已增至170名，今年更提升至180名，規模逐年擴大。

何俊輝說，今年有來自台灣、美國、日本、韓國、澳洲、新加坡與香港高手同場較勁，競賽內容包含2×2、3×3、4×4、 5×5、金字塔、斜轉、Square-1等7項經世界魔術方塊協會（WCA）認證比賽項目。才在美國西雅圖舉辦的WCA世界錦標賽（Rubik's WCAWorld Championship 2025）榮獲5×5世界季軍、寫下台灣歷史新頁的好手王楷文也將參賽挑戰三連霸。

義美吉盛公司總經理詹成吉指出，選擇在桃機舉辦是希望將桃園機場打造為國際交流舞台，讓旅客感受桃機的多元魅力，體驗台灣城市文化豐沛生命力，希望未來能成為桃機年度常態文化活動，以亮眼的方式向世界展現台灣城市獨特的魅力。

桃園機場 桃機 美國

延伸閱讀

高雄原生山茶 榮獲法國AVPA世界茶葉大賽金獎等佳績

ANA航空教室首度向大學生開放 登上僅在日本國內飛航的767客機

阿里山茶二代青農茶藝師 世界茶葉大賽再奪金銀雙獎

侍酒、侍茶、品水三冠軍出爐 侍酒師大賽迎來首位女性冠軍藍敏心

相關新聞

網傳桃園不發全民國防手冊 市府闢謠：物流延遲

桃園市政府今天表示，網路謠傳市府怠慢處理「全民國防手冊」為不實訊息，此為國防部統籌作業，因物流業者配送時程延後，復興區公...

桃園綠線G12到G14整開案挨批「農地煉金術」 市府回應了

桃園市政府配合捷運綠線開發G12到G14站周邊347公頃土地，開發計畫正在公展，但民間團體批計畫是假借公共利益包裝的農地...

民團抗議綠捷土地開發案 桃市府：持續蒐集意見

綠捷農地守護聯盟等團體今天至桃園市政府前抗議，要求退回「桃園捷運綠線G12、G13和G14車站周邊土地開發案」；都發局表...

苗北監理服務據點明年轉移至「上德匯」 每個月增倍為4天進駐

新竹區監理所提供苗北地區就近服務，明年元月2日新設據點在竹南鎮公園二街15號「上德滙」，服務天數及時間都會增加，原據點頭...

通霄「腳踏車男孩」誇張笑…網路爆紅 曾煥昇再創2作品

苗栗縣通霄鎮通灣社區配合農業部農村再造計畫，近來新誕生網路爆紅的4米高「腳踏車男孩」裝置藝術，北側的月牙灣雕塑公園入口的...

大矽谷卡關？鍾東錦直言找不到爹娘 批中央沒有部會要承擔責任

桃竹苗大矽谷計畫備受期待，苗栗縣長鍾東錦不諱言進度卡關，直言縣府找不到爹娘，中央沒有部會要承擔責任，但苗栗沒有放棄，因為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。