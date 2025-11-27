快訊

時力議員批新竹動物園遊客中心問題 市府允檢討

中央社／ 新竹市27日電

時代力量新竹市議員今天說，新竹市立動物園遊客中心存在設施老舊、過度商業化及租金太低等問題。竹市府表示，擬重新規劃污水管道，並調整委外經營管理權利金，會持續檢討委外計畫。

新竹市議會時代力量黨團今天召開記者會指出，新竹動物園遊客中心目前由知名咖啡店業者進駐，雖成功帶動人潮，但產生的污水量已超出建物原有設施的處理量能，委託經營管理契約將於下個月到期，呼籲市府利用契約更替期間整修。

時力黨團表示，新竹市動物園遊客中心現行空間規劃過度商業化，忽略了公共性與市民基本使用權，部分空間應規劃為非消費型公共閱讀或親子空間，市民不必透過消費才能使用。

黨團指出，該遊客中心1、2樓約70坪，換算租金每坪、每月僅新台幣600元，存在圖利及流失公帑之嫌，若契約承攬人向轉委託對象收取較高租金，恐有「二房東」賺取價差漏洞，要求市府嚴格把關。

新竹市政府產業發展處透過文字回應，有關動物園遊客中心地下室圖書館偶因馬達故障造成淹水情況，已請廠商了解實際發生狀況與問題，刻正規畫將地下室與1、2樓污水管道各自獨立運作。

產發處表示，已重新規劃「新竹市動物園遊客中心等場域委託經營管理計畫」，最低權利金為每年200萬元，合約6年共可增加市庫1200萬元，將持續檢討並優化委外計畫，兼顧公共性與服務品質。

