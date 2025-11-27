網傳桃園不發全民國防手冊 市府闢謠：物流延遲

桃園市政府今天表示，網路謠傳市府怠慢處理「全民國防手冊」為不實訊息，此為國防部統籌作業，因物流業者配送時程延後，復興區公所已於24日下午收到，其餘行政區預計12月8日配送。

國防部全民防衛動員署編製的「全民國防手冊」，今年改版為「台灣全民安全指引」，19日起展開家戶普發作業，有網路謠傳桃園市怠慢處理手冊發放，桃園市政府今天出面闢謠。

桃園市府表示，全民國防手冊的印製與配送作業皆由國防部統籌，並直接寄送至各區公所，目前復興區公所已於11月24日下午收到手冊，透過里鄰系統進行家戶發放，至於桃園市第二批次手冊，中央表示因物流業者配送時程延後，預計將於12月8日左右配往其餘行政區。

市府說明，本次全民國防手冊之規劃、印製及運送作業，均由國防部全民防衛動員署統籌統籌辦理，中央委託中華郵政公司進行配送至全國各區公所，桃園市政府各區公所為收件端，主要職責為收件後負責家戶發放的執行作業。

市府表示，根據國防部原訂配送時程規劃，桃園市分為兩批次，第一批次是復興區，原預計11月19日至12月5日配送，其餘12區是第二批次，原預計11月29日至12月15日配送，但因風神颱風過後及年末物流高峰期，中華郵政公司於全國各地的配送作業皆面臨壓力，導致原定期程須滾動式調整。

市府也說，對於涉及市民防災安全事務，市府絕無怠慢，也將持續追蹤中央配送的進度，並在收件後立即動員里鄰系統執行發放。