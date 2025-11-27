快訊

福興公園設施老舊 竹北市公所啟動改善

中央社／ 新竹縣27日電

新竹縣竹北市公所今天表示，已有40年歷史的福興公園，公廁因積水、陰暗等問題，恐成治安死角將重建外，也針對入口廣場、園內步道等整體改善，提升安全性與美感。

竹北市公所今天在福興公園舉行動土典禮，竹北市長鄭朝方、市民代表會主席林啟賢、副主席葉信輝等人出席，鄭朝方接受媒體聯訪表示，後續將於公園內新增2座涼亭，在園區步道則採弧形線條搭配自然植栽層次，營造更舒適的行走動線。

鄭朝方說，此外對於目前公園內公廁有積水、陰暗等問題，可能造成治安死角問題，也將針對公廁拆除重建，打造乾淨如廁空間，另對於夜間照明將更新，以提升整體安全性與美感。

他表示，後續將以縣政府為中心，續改善3座鄰近公園，包含縣政六路西邊的公十一（市西公園）、縣政六路東邊的公十二（市東公園）、北邊的縣福園（縣福公園），打造優質公共空間。

鄭朝方指出，福興公園預計於12月中進行改善工程，屆時園區將封閉，盼透過全面整修，打造「孩子安心玩、長輩放心坐」的安心休憩環境。

鄭朝方 竹北 公廁

