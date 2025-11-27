桃園綠線G12到G14整開案挨批「農地煉金術」 市府回應了

桃園市政府配合捷運綠線開發G12到G14站周邊347公頃土地，開發計畫正在公展，但民間團體批計畫是假借公共利益包裝的農地煉金術，今赴市府拉布條抗議，呼籲退回本案；桃園市都發局表示，公展結束會整理各方意見調整計畫內容。

綠捷農地守護聯盟、台灣反迫遷連線與台灣人權促進會今到桃園市政府拉白布條，痛批開發案是剷平式土開案，並指計畫內容「沒有社區設計、只有消滅在地」，質疑「金埤塘重回徵收、政商勾結圖利誰」。

台灣反迫遷連線代表田奇峰指出，開發案最初是為了綠線北機廠用地規畫設計，後來北機廠不用遷了，目的消失，計畫就應該跟著退廠，但市府質疑要做，還塞了一堆用途不明的公共設施填補缺位，根本是強行製造開發主體頂替北機廠。

田奇峰表示，開發案規畫41.5公頃都會公園，但未說明地方為何需要如此大面積的公園，徵收農地作公園，正當性令人存疑。此外，計畫也包含17公頃社宅用地，以公共住宅之民逼迫既有居民搬遷，也欠缺合理性。此外，此開發區的埤塘買賣過去曾引內線疑慮，前市長曾宣示不徵收，最新版本則有納入，也很難讓人不質疑是位官員或財團解套。

居民代表李建宏則說，區段徵收將剷平聚落，破壞生活型態與社會網絡，導致子孫四散，喪失土地連結；代表李佳倫則呼籲市府走出會議室，實際到地方了解在地紋理。

都發局強調，桃園近10年成長近25萬人口，為有效解決公共設施不足與提升城市競爭力，市府必須思考最適當的區位進行公設開發，解決交通、產業與居住問題。