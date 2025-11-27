快訊

桃園綠線G12到G14整開案挨批「農地煉金術」 市府回應了

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園捷運綠線G12到G14站周邊土地整開案遭民間團體質疑目的不單純，市府則強調是以城市未來發展與競爭力為考量。圖／讀者提供
桃園市政府配合捷運綠線開發G12到G14站周邊347公頃土地，開發計畫正在公展，但民間團體批計畫是假借公共利益包裝的農地煉金術，今赴市府拉布條抗議，呼籲退回本案；桃園市都發局表示，公展結束會整理各方意見調整計畫內容。

綠捷農地守護聯盟、台灣反迫遷連線與台灣人權促進會今到桃園市政府拉白布條，痛批開發案是剷平式土開案，並指計畫內容「沒有社區設計、只有消滅在地」，質疑「金埤塘重回徵收、政商勾結圖利誰」。

台灣反迫遷連線代表田奇峰指出，開發案最初是為了綠線北機廠用地規畫設計，後來北機廠不用遷了，目的消失，計畫就應該跟著退廠，但市府質疑要做，還塞了一堆用途不明的公共設施填補缺位，根本是強行製造開發主體頂替北機廠。

田奇峰表示，開發案規畫41.5公頃都會公園，但未說明地方為何需要如此大面積的公園，徵收農地作公園，正當性令人存疑。此外，計畫也包含17公頃社宅用地，以公共住宅之民逼迫既有居民搬遷，也欠缺合理性。此外，此開發區的埤塘買賣過去曾引內線疑慮，前市長曾宣示不徵收，最新版本則有納入，也很難讓人不質疑是位官員或財團解套。

居民代表李建宏則說，區段徵收將剷平聚落，破壞生活型態與社會網絡，導致子孫四散，喪失土地連結；代表李佳倫則呼籲市府走出會議室，實際到地方了解在地紋理。

都發局強調，桃園近10年成長近25萬人口，為有效解決公共設施不足與提升城市競爭力，市府必須思考最適當的區位進行公設開發，解決交通、產業與居住問題。

都發局表示，目前市府都是選擇過去開發中的大眾運輸場站附近進行範圍檢討與修正，而本次推出的土開案計畫有納入2020、2024二版本供展後的民眾意見，開發面積比最初版本縮減了300公頃，將來公展結束，也會根據各方意見調整修正，而且都市計畫審查通過之後，還有區段徵收計畫審議，各階段都會審慎評估處理。

公共住宅 桃園 農地 區段徵收 都市計畫

