苗北監理服務據點明年轉移至「上德匯」 每個月增倍為4天進駐

新竹區監理所提供苗北地區就近服務，明年元月2日新設據點在竹南鎮公園二街15號「上德滙」，服務天數及時間都會增加，原據點頭份市公所、衛生所屆時將撤除。

苗北地區頭份市、竹南鎮人口近20萬人，但苗栗監理站設在苗栗市，車程來回約1個小時，目前每月第一、三周星期四，頭份市衛生所上午9點至11點、頭份市公所下午1點至3點，提供監理服務，地方人士迭有反映不方便，並爭取設苗北分站，新竹監理所與縣府等單位協商，明年元月2日將在上德匯提供服務，每周4上午服務時間延長至中午12點，下午時段則至3點。

新竹區監理所表示，派駐據點將提供辦理高齡駕駛執照審驗、換照及簡易監理業務(含行、駕照換補發、住居所/就業處所地址申請、日文譯本駕照申請、職業駕照審驗、交通違規繳款、機車報廢、汽燃費約定帳戶轉帳扣款及電子帳單申請)等服務。

此外，75歲以上高齡駕照換照，需預先安排時間到評鑑合格醫院或衛生所體檢，體檢合格及通過「認知功能測驗」，或檢附無患有中度以上失智症證明文件後，攜帶體檢表、駕照正本、身分證正本、最近兩年內同1組的1吋照片4張，及高齡換照規費到場辦理換照，如無駕駛需求或身體狀況不適合駕車者，也鼓勵主動繳回駕照。

監理所另提醒有關網路傳聞「115年1月起駕照效期只到70歲？趁現在換照可到75歲？」是錯誤訊息，表示高齡換照的目的是協助長者到一定年齡做體檢，及加強最新的交通安全知識，透過模擬體驗實際道路情境，讓長者可安全駕（騎）車，因此明年5月起，滿70歲以上的長者，等監理所、站通知才需換照。