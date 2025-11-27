快訊

月初狀況穩定…惡性腦瘤手術名醫馬辛一傳病逝 三總最新回應

怪錯竹棚鷹架了？香港宏福苑大火延燒多棟樓 網激辯：關鍵在它

雲林退休男阿布達比機場被武警帶走 外交部「找到人了」揭現況

聽新聞
0:00 / 0:00

苗北監理服務據點明年轉移至「上德匯」 每個月增倍為4天進駐

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣地方爭取設苗北設監理分站案，新竹監理所明年暫時新設據點，增加服務時間因應。本報資料照片
苗栗縣地方爭取設苗北設監理分站案，新竹監理所明年暫時新設據點，增加服務時間因應。本報資料照片

新竹區監理所提供苗北地區就近服務，明年元月2日新設據點在竹南鎮公園二街15號「上德滙」，服務天數及時間都會增加，原據點頭份市公所、衛生所屆時將撤除。

苗北地區頭份市、竹南鎮人口近20萬人，但苗栗監理站設在苗栗市，車程來回約1個小時，目前每月第一、三周星期四，頭份市衛生所上午9點至11點、頭份市公所下午1點至3點，提供監理服務，地方人士迭有反映不方便，並爭取設苗北分站，新竹監理所與縣府等單位協商，明年元月2日將在上德匯提供服務，每周4上午服務時間延長至中午12點，下午時段則至3點。

新竹區監理所表示，派駐據點將提供辦理高齡駕駛執照審驗、換照及簡易監理業務(含行、駕照換補發、住居所/就業處所地址申請、日文譯本駕照申請、職業駕照審驗、交通違規繳款、機車報廢、汽燃費約定帳戶轉帳扣款及電子帳單申請)等服務。

此外，75歲以上高齡駕照換照，需預先安排時間到評鑑合格醫院或衛生所體檢，體檢合格及通過「認知功能測驗」，或檢附無患有中度以上失智症證明文件後，攜帶體檢表、駕照正本、身分證正本、最近兩年內同1組的1吋照片4張，及高齡換照規費到場辦理換照，如無駕駛需求或身體狀況不適合駕車者，也鼓勵主動繳回駕照。　

監理所另提醒有關網路傳聞「115年1月起駕照效期只到70歲？趁現在換照可到75歲？」是錯誤訊息，表示高齡換照的目的是協助長者到一定年齡做體檢，及加強最新的交通安全知識，透過模擬體驗實際道路情境，讓長者可安全駕（騎）車，因此明年5月起，滿70歲以上的長者，等監理所、站通知才需換照。

駕照 衛生所 頭份

延伸閱讀

心動嗎？台東縣砸百萬培訓熱氣球飛行員 只招2人條件曝光

公路局攜手沈文程快閃象山公園 宣導高齡換照新制

遊艇、動力小船也要高齡換照 75歲以上需通過智能評估

英國駕照絕對不是雞腿換的! 有人光筆試就落榜128次

相關新聞

通霄「腳踏車男孩」誇張笑…網路爆紅 曾煥昇再創2作品

苗栗縣通霄鎮通灣社區配合農業部農村再造計畫，近來新誕生網路爆紅的4米高「腳踏車男孩」裝置藝術，北側的月牙灣雕塑公園入口的...

民團抗議綠捷土地開發案 桃市府：持續蒐集意見

綠捷農地守護聯盟等團體今天至桃園市政府前抗議，要求退回「桃園捷運綠線G12、G13和G14車站周邊土地開發案」；都發局表...

桃園綠線G12到G14整開案挨批「農地煉金術」 市府回應了

桃園市政府配合捷運綠線開發G12到G14站周邊347公頃土地，開發計畫正在公展，但民間團體批計畫是假借公共利益包裝的農地...

苗北監理服務據點明年轉移至「上德匯」 每個月增倍為4天進駐

新竹區監理所提供苗北地區就近服務，明年元月2日新設據點在竹南鎮公園二街15號「上德滙」，服務天數及時間都會增加，原據點頭...

大矽谷卡關？鍾東錦直言找不到爹娘 批中央沒有部會要承擔責任

桃竹苗大矽谷計畫備受期待，苗栗縣長鍾東錦不諱言進度卡關，直言縣府找不到爹娘，中央沒有部會要承擔責任，但苗栗沒有放棄，因為...

癮君子注意！竹市候車亭明年3月30日起全面禁菸

為營造公車候車區域無菸環境，保障搭乘公車民眾不吸二手菸的健康權益，新竹市政府今宣布，明年3月30日起新竹市72處公車候車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。