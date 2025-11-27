竹市推空品維護 115年加嚴管制機車及柴油機具

快訊

中央社／ 新竹市27日電

新竹市政府指出，115年將針對虎林學區及新竹科學園區的「空氣品質維護區」加嚴管制，包括柴油車、機具及5年以上燃油機車，未取得合格標章進入將受罰。

新竹市政府今天發布新聞稿表示，111年起逐步劃設「空氣品質維護區」，目前已完成新竹轉運站、虎林學區、新竹科學園區及新竹市立馬偕兒童醫院等4處。

竹市府表示，「虎林學區空維區」的原管制對象為出廠滿5年柴油大客貨車及小貨車，115年元旦起將加嚴為出廠滿3年。

「新竹科學園區空維區」則進入第2階段管制，開始納入出廠滿5年的燃油機車及柴油施工機具。

此外，115年7月1日將於學府路與博愛街劃設為第5處空維區，管制對象包含出廠滿3年的柴油大客貨車及小貨車。

新竹市環保局表示，受管制車輛須有1年內排煙檢驗合格紀錄或具有效期內自主管理標章；同時也管制出廠滿5年的燃油機車，須取得當年度排氣定期檢驗合格紀錄，若違規進入空維區將依空氣污染防制法，處車輛使用人或所有人新台幣500元以上、6萬元以下罰鍰。

環保局指出，目前已授權認證永豐噴射器有限公司及中興柴油邦浦企業社兩家保養廠，提供4期以上柴油大、小客貨車保養後代驗核發標章服務。另轄內有85家機車排氣檢驗站，方便車主定期辦理排氣檢驗。

