通霄「腳踏車男孩」誇張笑…網路爆紅 曾煥昇再創2作品

苗栗縣通霄鎮通灣社區配合農業部農村再造計畫，近來新誕生網路爆紅的4米高「腳踏車男孩」裝置藝術，北側的月牙灣雕塑公園入口的縱橫四海大螃蟹及珍珠貝公共藝術也已陸續完成，成為綠光海風自行車道的新打卡聖地，遊客打卡拍照絡繹不絕。

這幾件戶外藝術作品創作者曾煥昇老師，他本身就是通灣社區在地人，「腳踏車男孩」裝置藝術所使用的土地，更是其擔任社區理事長的父親曾耀宗同意捐用，未來將規畫成戶外多功能園區，提供露營、戶外電影院及農村再造活動場地使用。

曾煥昇說，「通灣社區」保留著純樸的農村景象，因為未開發，留下美麗的山丘平原，當地土地公也維持著60年代的地景環境，給了他一個設計的方向，配合通霄鎮綠光海風自行車道主線節點，歷經2個半月創作出4米高「騎阿公的自行車」，隨即在網路爆紅並被暱稱為「腳踏車男孩」。

腳踏車男孩載著滿籃蔬果奮力騎車，帶著誇張巨型比例的燦爛笑臉，象徵鄉村純樸生活與勞動的喜悅，喚起人們對單純時光與家鄉溫暖的美好記憶，也呈現童年無憂無慮的快樂意境；其後方有1比1的老鐵馬及兒童腳踏車，也形成強烈視覺對比，讓駐足打卡拍照的遊客感到滿滿的古早味氛圍。

另外，在台61線橋下的月牙灣雕塑公園，繼大西瓜及貓頭鷹作品，曾煥昇今年又陸續創作完成珍珠貝（海洋之心）及縱橫四海大螃蟹公共藝術。位在海堤邊自行車道主線的園區入口大螃蟹，高6公尺、寬8公尺，歷時4個月才完成，大蟹螯及眼睛會動，維妙維肖，並設計嘴巴也會吹泡泡，網友形容「特別吸睛，通霄新的景點，將可帶動商機」。