大矽谷卡關？鍾東錦直言找不到爹娘 批中央沒有部會要承擔責任

桃竹苗大矽谷計畫備受期待，苗栗縣長鍾東錦不諱言進度卡關，直言縣府找不到爹娘，中央沒有部會要承擔責任，但苗栗沒有放棄，因為是賴清德總統政見，「只要政策大門一打開，我們就進去了」！

議會今天總質詢，縣議員邱毓興關切大矽谷計畫進度，及縣府招商規畫，鍾東錦答詢表示，大矽谷計畫，苗栗縣準備最充分，縣府因應工商發展處增加預算及名額，規畫頭份、竹南、後龍3塊儲備基地，並舉辦多場招商活動，不乏大公司參加，顯示有興趣。

鍾東錦坦言後續進度會冷掉，最大的問題因中央一直在卡關，他說，大矽谷既然是賴總統的政見，行政院就有執行的必要，可是到目前為止找不到老闆，找不到爹娘，等於中央沒有人、沒有一個部會出來承擔這個責任，這個太政治算計了。

他認為地方政府努力有其極限，招到的廠商不會是大廠商，一定要靠中央，中央掌握著資源，所有科技業都需要水電，而水電就會卡死你了，包括像輝達等大公司要設廠，最終的選址與核定權仍掌握在中央，此外，竹南儲備基地農地變更，農業部也成為限制因素，地方政府只能盡量釋出善意，但一定要中央才能確定。