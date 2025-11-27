大矽谷卡關？鍾東錦直言找不到爹娘 批中央沒有部會要承擔責任

快訊

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
桃竹苗大矽谷計畫備受期待，苗栗縣長鍾東錦不諱言進度卡關，直言縣府找不到爹娘，中央沒有部會要承擔責任，但苗栗沒有放棄，因為是賴清德總統政見，「只要政策大門一打開，我們就進去了」！

議會今天總質詢，縣議員邱毓興關切大矽谷計畫進度，及縣府招商規畫，鍾東錦答詢表示，大矽谷計畫，苗栗縣準備最充分，縣府因應工商發展處增加預算及名額，規畫頭份、竹南、後龍3塊儲備基地，並舉辦多場招商活動，不乏大公司參加，顯示有興趣。

鍾東錦坦言後續進度會冷掉，最大的問題因中央一直在卡關，他說，大矽谷既然是賴總統的政見，行政院就有執行的必要，可是到目前為止找不到老闆，找不到爹娘，等於中央沒有人、沒有一個部會出來承擔這個責任，這個太政治算計了。

他認為地方政府努力有其極限，招到的廠商不會是大廠商，一定要靠中央，中央掌握著資源，所有科技業都需要水電，而水電就會卡死你了，包括像輝達等大公司要設廠，最終的選址與核定權仍掌握在中央，此外，竹南儲備基地農地變更，農業部也成為限制因素，地方政府只能盡量釋出善意，但一定要中央才能確定。

縣府會一步一步 來， 他覺得如果有明確的需求，中央就不會不推動了，鍾東錦強調縣府的態度，與民代等地方人士，持續努力往前衝，「我們沒有放棄」！他對賴總統有很高的期望，賴總統為了連任及政績，一定會兌現政見，希望中央加速推動，開大門走大路，苗栗準備好了， 只要政策一打開，就水到渠成。

鍾東錦 矽谷 政見

