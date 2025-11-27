癮君子注意！竹市候車亭明年3月30日起全面禁菸

為營造公車候車區域無菸環境，保障搭乘公車民眾不吸二手菸的健康權益，新竹市政府今宣布，明年3月30日起新竹市72處公車候車亭全面禁菸，並提醒民眾配合，違者將依菸害防制法第40條第2項規定，處2000元以上，1萬元以下罰鍰。

代理市長邱臣遠表示，為了落實市長高虹安「健康安心」施政策略，市府持續強化竹市公共場所無菸空間，打造無菸乘車環境，市府公告竹市轄內72處公車候車亭自明年3月30日起，為全面禁菸場所，提醒吸菸民眾自發性遵守規定，並尊重他人拒吸二手菸的健康權益，共同營造無菸健康城市。

衛生局說明，竹市推動無菸環境的建置，依菸害防制法公告市內包括青草湖風景特定區、公園綠地、站前廣場、新竹大遠百與明志書院間行人休憩場所、遠東巨城購物中心接駁車候車亭、中庭廣場、竹市國中小、高中職校園周邊人行道、校門口及家長等候區、香山生態館前廣場及賞蟹步道，以及轉運站等，累計至今共有202個戶外禁菸場所。

衛生局指出，依據衛生福利部國民健康署「國人吸菸行為調查」統計資料顯示，竹市室外公共場所二手菸暴露率在2024年為57.3%（全國室外公共場所二手菸暴露率平均為48.9%），高於全國平均值。

為保障非吸菸者的健康，市府擴大禁菸場所，讓民眾遠離二手菸害。為使市民了解此項無菸政策實施，之後將透過公車車體、電視牆、新聞稿、社群網站、宣導圖卡、官網等多元管道強力宣導，盼市民能共同配合支持公車候車亭全面禁菸政策，共同響應無菸環境措施。

衛生局提醒，吸菸除了易造成缺血性心臟病、腦血管疾病、下呼吸道感染、慢性阻塞性肺疾病、結核病、氣管支氣管肺部癌症等，危害自身健康外，二手菸也會影響其他民眾的健康權益。

市府呼籲，有吸菸習慣的民眾，利用竹市3區衛生所及41家二代戒菸合約醫療院所，或撥打戒菸免費專線「0800-636363」，由專人幫助脫離菸癮，公告無菸環境相關資訊可至衛生局網站查詢。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康