竹市香山無公有市場 議員批居民跨縣市買菜採買不便

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市議員林盈徹指出，北門市場重建市府投入約9600萬元，而今年普發每人5000元消費金需編列約23億元，這筆經費「等於可以蓋出23座像北門市場一樣的市場」。圖／新竹市政府提供
新竹市香山區長期沒有公有市場，居民採買日常食材必須跨區、甚至跨縣市，造成生活不便。市議員林盈徹指出，全市11座公有市場均位於北區與東區，香山至今沒有一處正式的公有市場可供居民日常採買。市府表示，已編列預算試辦小農市集，並評估傳統市場可行性。

新竹市議員林盈徹指出，香山目前雖有零星私人市場，但規模有限，多數居民仍需前往竹蓮市場、西門市場，或直接跨縣市到苗栗頭份黃昏市場購買食材。他以自身從香山內湖出發的行車時間為例，到頭份黃昏市場約18分鐘、到竹蓮市場約22分鐘，若騎車時間更長，對長輩或需頻繁採買的家庭造成實際不便。

林盈徹也以經費比較提出質疑。他指出，北門市場重建市府投入約9600萬元，而今年普發每人5000元消費金需編列約23億元，這筆經費「等於可以蓋出23座像北門市場一樣的市場」。林盈徹強調，隨著財政收支劃分法修法，新竹市每年將增加逾200億建設經費，在新的財政條件下，「為香山蓋一座嶄新的市場，並不是不可能的事」。

林盈徹強調，新竹市北區有中央、北門、西門、南寮、士林以及中央商場，東區則有東門、關東、南門、竹蓮以及龍山綜合大樓，唯獨香山區沒有，呼籲市府正視香山人口成長與生活機能需求，將公有市場的設置納入中長期建設規畫。

對此，新竹市代理市長邱臣遠回應，市府已完成初步盤點，短期間將以臨時市集方式先行因應，明年度已編列100萬元，規畫以小農市集形式試辦，作為需求評估。

邱臣遠說，市府已盤點香山大庄44地號的市場用地，若辦理用地徵收及開闢，費用初估約1億6700萬元，市府也在評估周邊場所設置臨時傳統市場的可行性，相關經費與跟可行性的評估，將於明年度再進一步討論。

新竹市北門市場市府投入約9600萬元重建。圖／新竹市政府提供
新竹市香山區長期沒有公有市場，居民採買日常食材必須跨區、甚至跨縣市，造成生活不便。市議員林盈徹指出，全市11座公有市場均位於北區與東區，香山至今沒有一處正式的公有市場可供居民日常採買。記者黃羿馨／攝影
財政收支劃分法 市場 傳統市場

