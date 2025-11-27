苗市配合大學城 已發包殯儀館、禮儀廳喊卡

苗栗市長余文忠昨宣布為配合縣府在聯合大學周邊開發「大學城」計畫，將終止已發包殯儀館、禮儀廳興辦計畫。由於生命紀念園區相關計畫為前市長、立委邱鎮軍任內推動，邱昨強調，禮儀廳非優先設施，目標是整理好三大公墓區並做好整體土地配置，尊重余的決策。

苗栗縣政府指出，大學城推動的主體在聯合大學校方，聯大曾委託顧問公司進行八甲校區周邊推動大學城的可行性評估，但全案實施的難度相當高。

苗栗市生命紀念館（納骨堂）於2022年7月在邱鎮軍市長任內落成啟用，市長余文忠去年4月補選接任後，調整生命園區原本的規畫，今年8月推動殯儀館及禮儀廳興建案，但昨宣布為配合縣府推動聯合大學城計畫，市公所將終止已發包的殯儀館、禮儀廳興辦計畫，以利整體縣域發展規畫。

市公所強調，終止建設並非放棄殯葬責任，目前民間業者已陸續投入殯葬服務空間與設施規畫，提供市場化與安全法規下的專業服務，市公所將持續關注市民殯葬設施需求。

對此，邱鎮軍隨即在臉書「澄清」說明脈絡，強調他在市長任內規畫的生命紀念園區，禮儀廳的規畫和興建「從頭到尾」都是最後選項，目的是希望透過分階段遷葬，為苗栗未來的城市發展預留一塊更大、更完整的腹地作為城市升級用地，包括銅科衛星產業基地、聯大「大學城」發展。

邱鎮軍還提到，余市長上任後，將原本生命紀念園區計畫最關鍵的「遷葬作業」以及「二館保留」全部拉掉，只保留其中占地1公頃的禮儀廳推動興建，發包後昨天又喊停，他尊重民選首長調整政策的權力。