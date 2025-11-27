搶演唱會經濟 學者：政府角色可更積極

近年演唱會經濟當道，日前韓國女團BLACKPINK、TWICE相繼到高雄辦演唱會，高雄市長陳其邁還「變髮」，替演唱會助攻帶動人潮與商機。專家學者多認同政府可扮演更積極角色，讓明星效應轉化為實際城市收益，但也須妥適拿捏介入程度。

開南大學資訊傳播學系助理教授趙哲聖說，演唱會經濟是「人潮＋錢潮＋品牌」三效合一，地方政府角色不能僅止於「出租場地」，若缺乏周邊規畫與行銷整合，演唱會結束後效益即戛然而止。

趙哲聖認為，桃園面臨兩大瓶頸，分別是場館體驗不足，露天棒球場受天候影響、市中心巨蛋規模設備不符國際需求，及官方與主辦、明星缺乏行銷合作。建議桃市府積極扮演「策展者、導流者、平台整合者」三重角色，可結合飯店旅宿、夜市美食或粉絲專車串連景點等，延長粉絲停留時間。

東海大學EMBA教授王鳳奎則舉台中市辦購物節為例，是政府帶動經濟的好範例，不僅找來各國使節參與行銷，甚至設立外國人獎，都是希望擴大議題範圍、衍生話題，強化城市行銷。去年購物節消費登錄金額353億元創新高，還獲得美國泰坦創新獎最高榮譽「白金獎」，用心獲肯定。

台大兼任助理教授洪堯棟表示，政府為了帶動經濟介入演唱會等活動是應該的，以流行天后泰勒絲為例，帶動的經濟效益甚至可達千億元以上，新加坡政府因此大力介入。

洪堯棟也提醒政府要斟酌介入程度，必須考慮預算投入是否能產生應有的效果、活動是否對社會文化有正面效果，且不能產生負面影響，例如宗教活動就要慎重考慮，以免不必要的紛爭。