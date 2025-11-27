聽新聞
高雄模式辦演唱會？ 桃園藍綠不同調

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
葛萊美嘻哈電音天團黑眼豆豆日前在桃園陽光劇場辦演唱會，不少歌迷事後知悉，為無法前往感到遺憾。本報資料照片
葛萊美嘻哈電音天團黑眼豆豆日前在桃園陽光劇場辦演唱會，不少歌迷事後知悉，為無法前往感到遺憾。本報資料照片

搶攻演唱會經濟，高雄市政府近期為了韓團BLACKPINK、TWICE開唱賣力行銷，但綠營民代認為桃園日前迎來國際嘻哈天團黑眼豆豆開唱，市府只是將場地委外經營後就不管，應把握機會提升城市形象。藍營民代則指每個城市定位發展面向不同，高雄模式不見得對全民有利。

桃市府回應，桃園近1年來吸引天團五月天、BLACKPINK成員Jisoo、槍與玫瑰開唱，近日黑眼豆豆與火球祭也帶動周邊旅宿近滿房，商圈、餐飲增溫。並強調城市行銷不局限在演唱會，今年市府邀來韓團I-DLE成員舒華擔任觀光大使、歌手派偉俊為桃園創作歌曲破百萬點閱，都是成功行銷。

黑眼豆豆上周末在桃園陽光劇場辦演唱會，經典神曲「Let's Get It Started」、「Boom Boom Pow」音樂一下，歌迷為之瘋狂。也有不少歌迷遺憾事前不知情，錯過看偶像的機會。

民進黨市議員王珮毓昨說，陽光劇場是桃園市文化局的場地，雖然委外營運，相關事務交給廠商處理，但仍有管理責任，她認為文化局在相關活動中應有角色，提升城市形象；同黨議員黃瓊慧也認同演唱會能帶動經濟與城市光榮感，建議市府參考高雄模式，積極協助行銷，帶動地方發展。

國民黨議員舒翠玲則認為高雄市政府「免收場地費」協助韓團開演唱會，還出動警力協助疏導交通，這些成本都是全民納稅錢埋單，成本與收穫是否對等，需要審慎評估。高雄靠演唱會凸顯城市定位，但每個城市發展方向不同，桃園朝科技、人文也能走出自己的路。

市府說明，今年在大龍門旅遊廊帶、台灣燈會、珍珠海岸音樂節結合NBA球星等活動助攻下，1月到8月的旅遊人次比去年同期增加1倍。

至於場館免場租，市府官員透露，審計部已明確點出高雄世運主場館營運收支嚴重失衡，要求檢討考量使用者付費公平原則，其他地方政府也不能完全無視。

