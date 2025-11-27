大新竹準第七都 基礎建設不足

新竹縣竹北市、竹東鎮及湖口鄉人口均破新高，囊括鄉鎮市人口「三冠王」，連同鄰近的新竹市總人口超過百萬，向來被視為「準第七都」。但城市快速發展的背後，也伴隨交通壅塞、教育資源及公共服務等基礎建設不足等困境。

竹北市受惠竹科蓬勃發展，人口增加尤其快速，竹北代表會主席林啟賢說，竹北發展正面臨交通、垃圾處理與醫療資源不足等3大急迫問題，例如停車位不足、道路壅塞常塞車，亟需優化交通。

其次是垃圾處理，近期因受豬瘟影響，竹北的廚餘量約占全縣六、七成，負荷沉重；竹北出生率高，但兒科醫療資源不足，家長帶孩子看診常要排隊，過程辛苦。

湖口鄉狀況類似，交通挑戰同樣嚴峻，市議員何建樺說，有建設公司推造鎮計畫，但道路僅3.5公尺寬，未來恐會塞車，Yamaha將遷廠來湖口，多個大企業明年將進駐，道路都需拓寬。

最為地方詬病的是國道1號湖口交流道長年塞車，上下班尖峰時刻回堵嚴重，車流外溢到平面道路，居民塞車苦不堪言，盼中央支持設置湖口第2交流道改善。

教育部分，湖口高中已在縣長支持下擴班，但國小仍面臨壓力，新湖國小已成全縣最大國小、信勢國小實施總量管制，目前積極爭取文小用地。由於桃園楊梅、富岡等鄰近生活圈也包含湖口，公共設施需求持續增加。

竹東鎮雖迎來許多竹科年輕家庭，但教育資源、親子活動場域不足，竹東鎮代表會主席范國威說，縣長楊文科任內雖將竹東鎮自強國中改制為自強高工，教育資源豐富化，但整體而言縣府多把教育資源投入到竹北、新豐、湖口等區域，部分竹東學子選擇前往竹市、竹北就學，不利教育發展。