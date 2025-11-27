竹縣人口成長 榮登全國鄉鎮市三冠王

受惠竹科及新竹工業區帶動，新竹縣竹北市、竹東鎮和湖口鄉3地人口數創新高，榮登全國人口最多的鄉鎮市，成「人口三冠王」，竹縣家戶年所得也居全台前段班。湖口鄉明年還將迎來Yamaha遷廠、泰山與全家等知名企業投資，竹縣人口預估明年底突破60萬。

截至11月25日，竹北市人口數22萬808人超車彰化市，一躍成全台人口最多的縣轄市；竹東鎮9萬7914人超越南投草屯鎮，湖口鄉8萬4920人也比花蓮吉安鄉多，分別為全台最大鎮、鄉。

縣長楊文科昨分享人口成長喜訊，頒獎座給竹北市長鄭朝方、竹東鎮長郭遠彰、湖口鄉長吳淑君。楊表示，人口成長是城市進步象徵，產業發展帶動就業人口，各項建設及社會福利吸引民眾定居，逐步邁向「科技首都．幸福竹縣」願景。

竹北、竹東、湖口3鄉鎮人口激增，主因為鄰近新竹科學園區與工業區的產業發展帶動，尤其竹北還坐擁AI智慧園區、台元科技園區、新竹生醫園區等產業園區，為竹北創造大量就業機會。

鄭朝方說，竹北市近2年專注城市美學治理，以品牌化思維打造城市特色，讓竹北朝國際化城市發展。

不僅竹北科技新貴多，竹東鎮也因鄰近新竹科學園區，不少竹科就業人口移居至此。郭遠彰表示，鎮公所將持續努力完善建設、福利與生活機能，讓竹東更宜居、宜遊。

湖口鄉成全國最大鄉，源自蓬勃的地方產業與持續增加的人口。鄉長吳淑君觀察，湖口鄉的工廠就業人口占全新竹縣34%，從業人口達41%，顯示外來就業人口已遠超越戶籍人口。

吳淑君說，Yamaha預計明年將楊梅與桃園中壢廠區整併遷至湖口，實現廠辦合一，泰山集團、全家物流生鮮倉儲麵包廠、富邦momo集團等企業，也規畫自明年起投資湖口；盼縣府持續支持湖口的重大建設，包括室內運動場館、首座親水公園、寵物公園，湖口鄉生活機能將愈加完善。