拉一把不放棄！桃檢攜手桃市衛生局和7醫療院所 打造最強戒癮安全網

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
桃園地檢署今召開毒品再犯防制會議，由檢察長戴文亮主持，攜手桃市衛生局毒品危害防制中心及林口長庚等7家醫療院所，針對戒癮難題與醫療暴力共商對策，會中並決議建立「退案前緩衝與輔導機制」。圖／桃園地檢署提供
桃園地檢署今召開毒品再犯防制會議，攜手桃市衛生局毒品危害防制中心及林口長庚等7家醫療院所，針對戒癮難題與醫療暴力共商對策，決議建立「退案前緩衝與輔導機制」，既保障醫護安全，更透過醫療與司法的緊密合作，全力協助毒癮者復歸社會。

我國近15年來，對待吸毒者不再只是送進監所或看守所勒戒處分，為了不讓毒品人口一再進出矯正機關，桃園地檢署長期推動「附條件緩起訴戒癮治療」，給施用毒品者機會，讓他們以「醫院治療」代替「坐牢」，今天的會議針對「優化施用毒品者附條件緩起訴戒癮治療案件執行程序」進行討論並凝聚共識。

會議除邀請桃市府衛生局外，還有長期合作的林口長庚、衛福部桃園醫院、桃園療養院、國軍桃園總醫院、北榮桃園分院、居善醫院、周孫元診所等7家戒癮醫療院所及更生保護會桃園分會，就當前合作事項及未來發展方向深入討論，各自貢獻專業意見，如何把這張「接住毒癮者」的網子編得更密、更牢，提升毒品防制工作品質。

桃檢表示，過去執行戒癮治療時，常遇個案不配合、履行情況不佳，甚至有疑似醫療暴力行為，為了與時俱進，這次會議達成重要共識，決議「建立退案前的緩衝與輔導機制」。

當個案表現不佳或情緒失控時，不會立刻被踢出計畫直接送辦，反而先啟動輔導機制介入溝通。這項新措施不僅能保護第一線醫護人員免受暴力威脅，另也能再給個案一次機會，提高他們完成治療比例，不再輕易走回頭路。

行政院已通過第3期「新世代反毒策略行動網領」，目標是協助毒品施用者穩定回歸家庭與社會。桃檢表示，透過與醫療單位的緊密結盟，不再只是單純的執法，而是透過專業治療與陪伴，實際降低再犯率，讓社會安全網更加堅固，讓民眾生活更安心。

桃園地檢署今召開毒品再犯防制會議，桃市府衛生局毒品危害防制中心人員會中針對新進個案來源分析。圖／桃園地檢署提供
桃園地檢署今召開毒品再犯防制會議，由檢察長戴文亮主持，攜手桃市衛生局毒品危害防制中心及林口長庚等7家醫療院所，針對戒癮難題與醫療暴力共商對策，會中並決議建立「退案前緩衝與輔導機制」。圖／桃園地檢署提供
桃園地檢署今召開毒品再犯防制會議，檢察長戴文亮、主任檢察官陳淑蓉（右二、三）與衛福部桃園療養院成癮治療科主任吳坤鴻（右一）交流案例。圖／桃園地檢署提供
桃園地檢署 毒品 衛生局

