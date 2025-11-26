演唱會經濟夯！桃園綠營民代促跟進高雄 藍營質疑成本效益不對等

演唱會經濟正夯，高雄市長陳其邁先後為韓團Black Pink、TWICE修圖換髮色，成功帶動話題，桃園近日也有國際嘻哈天團「黑眼豆豆」開唱，但未在地方形成旋風；為此，民進黨桃園市議員將矛頭指向市府，認為文化局不能將場地委外經營就甩手不管，國民黨議員則指每個城市定位發展面向不同，高雄模式不見得對全民有利。

黑眼豆豆上周末在陽光劇場辦演唱會，全球經典神曲「Let's Get It Started」、「Boom Boom Pow」音樂一下，現場宛如變身成大型音樂派對，團員看到粉絲高舉雙手忘情搖擺，也以中文熱情高呼「你好台灣」，台上台下互動熱絡；不過，演唱會在網路掀討論，許多歌迷遺憾事前不知情，錯過看偶像的機會。

民進黨桃園市議員王珮毓指出，陽光劇場是桃園市文化局的場地，雖然委外營運，相關事務交給廠商處理，但仍有管理責任，桃園近年有愈來愈多大型活動，如果可以提升城市形象，文化局的角色在哪？同黨議員黃瓊慧認為演唱會不僅能帶動經濟，也能增加城市光榮感，建議市府參考高雄模式，積極協助行銷，主導交通規畫，帶動地方發展。