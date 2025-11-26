快訊

搶便宜！好市多黑色購物周Day 4優惠再加碼 這款除濕機現折3400元

日職／成績爛遭砍薪6000萬！ 戶鄉翔征發誓：明年要好好表現

投資低於日韓？台美貿易協議新內容曝光 傳允諾「協助培訓美國勞工」

影／苗栗市規畫興建殯儀館禮儀廳「喊卡」 前後兩市長各自表述

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府計畫推動聯合大學「大學城」計畫，圖為聯大八甲校區。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府計畫推動聯合大學「大學城」計畫，圖為聯大八甲校區。記者胡蓬生／攝影

苗栗市公所今天宣布為配合縣府推動聯合大學周邊開發「大學城」的計畫，終止已發包的殯儀館、禮儀廳興辦計畫，立委邱鎮軍針對此事也在臉書說明，強調尊重現任市長余文忠的決定，但禮儀廳從頭到尾都不是最優先的設施，而是整體土地配置完成、且市民需求確有不足時，才需要評估的最後階段，盼外界不要誤解。

苗栗市公所上午發出新聞稿指出，苗栗市生命紀念館於2022年7月落成啟用，余市長上任後，延續原市政規畫並持續推動新建殯儀館及禮儀廳計畫，但基於整體縣域發展、政策連動性以及長遠城市治理需要，將配合縣府推動的聯合大學城計畫，將終止苗栗市殯葬設施中的殯儀館、禮儀廳興辦作業。

邱鎮軍表示，如果把禮儀廳當成主軸，或把整個規畫理解成只有「殯葬擴建」，這樣的順序與定位確實會有落差，也容易讓大家誤解。當年他推動生命紀念園區，是為了解決第三公墓老舊、雜草叢生的問題；這是整體規畫的第一步，但真正的目的是透過分階段遷葬把土地整理乾淨，為苗栗未來的城市發展預留一塊更大、更完整的腹地。那時的規畫順序其實很清楚，第三公墓更新完成後，後續要處理第二公墓與第四公墓；其中第二公墓位於大坪頂周邊，是最關鍵也最具發展潛力的區塊，透過三個公墓區的整合，苗栗才能真正釋出一大片連續、可用於城市升級的土地。

邱鎮軍強調，他當時設定的主要方向並不是禮儀廳，而是更遠大的城市布局，包含銅科的衛星產業基地，以及結合聯大「大學城」發展；透過產業、學術與城市三方連結，讓更多年輕人在苗栗能念書、就業、成家，這才是整個土地整備的初衷。至於禮儀廳，它從頭到尾都不是最優先的設施，而是在整體土地配置完成、且市民需求確有不足時，才需要評估的最後階段。

他強調，提出澄清是希望把整個脈絡講完整，避免順序有誤。余市長上任後，對整個案子做了重大調整，把原本計畫中最關鍵的「遷葬作業」以及「二館保留」全部拉掉，只保留其中1公頃作為他想推動的禮儀廳。當規畫被切成只剩這1公頃，就會看起來像在「擴大殯葬設施」，但完全背離原本「整地→釋地 →帶動城市發展」的核心理念，市公所現在說這是依照他原本的構想，就不太準確了。

邱鎮軍說，余市長要停、要改、要往自己認為更合適的方向走，他都尊重，這是民選首長的權力，但政策調整後的結果與方向，應由當下的決策者自己負責，而不是回頭算在前任的規畫上。他尊重現任市長基於縣市合一或政策協調所做的選擇，但政策可調整，脈絡不能模糊，方向也不應被簡化成另一種樣子，因此他有責任向市民說清楚完整脈絡，避免大家因為資訊不夠完整，而對原先的藍圖產生錯誤印象。

苗栗市公所宣布為配合縣府推動聯合大學周邊開發「大學城」的計畫，終止已發包的殯儀館、禮儀廳興辦計畫，立委邱鎮軍針對此事在臉書說明，強調尊重現任市長余文忠的決定，但禮儀廳從頭到尾都不是最優先的設施，盼外界不要誤解。圖／取自邱鎮軍臉書
苗栗市公所宣布為配合縣府推動聯合大學周邊開發「大學城」的計畫，終止已發包的殯儀館、禮儀廳興辦計畫，立委邱鎮軍針對此事在臉書說明，強調尊重現任市長余文忠的決定，但禮儀廳從頭到尾都不是最優先的設施，盼外界不要誤解。圖／取自邱鎮軍臉書
位於苗栗市第三公墓的苗栗市生命紀念館（納骨堂）在2022年7月落成啟用。記者胡蓬生／攝影
位於苗栗市第三公墓的苗栗市生命紀念館（納骨堂）在2022年7月落成啟用。記者胡蓬生／攝影

公墓 邱鎮軍 苗栗市

延伸閱讀

新北殯儀館冷藏室涉集體收賄1735萬 起訴25人

因大學城規畫 苗栗市公所宣布終止殯儀館、禮儀廳興建工程計畫

苗市垃圾掩埋場火警頻傳 鍾東錦：優先整治

一生為苗栗市大西山地區 8連霸市民代表蘇文霸病逝

相關新聞

新竹縣囊括「全台三冠王」 人口創新高 交通、教育與公共服務面臨挑戰

新竹縣今宣布「全台三冠王」，竹北市、竹東鎮及湖口鄉人口均突破新高，成為全台人口最多的縣轄市、鎮與鄉。人口快速增長帶來經濟...

氣墊城堡、手作免費玩 「樂桃親子DIY Family Day」11月29日平鎮登場

「樂桃親子DIY Family Day」將於11月29日下午14點到17點在舉行。圖：主辦單位提供 一場結合創意手作與親子同樂的戶外活動即將在桃園市平鎮區文化公園登場，由台灣兒童發展促進協會主辦，平鎮

浴火重生！桃園南門市場全面復電 燈亮了、攤販也笑了

桃園市南門市場5日大火受損嚴重，攤商擔心復原之路漫長，衝擊明年農曆春節生意，但在市府與台電努力下，今天所有攤位都恢復電力...

「食當季，吃在地」桃園好農新滋味！與蕃薯藤家族聯名推出西點禮盒

桃園休閒農業區資源多元且特色分明，除四季遊程外，更蘊含豐富在地農產與飲食文化。圖：農業局提供 桃園農業新味覺體驗桃園市政府農業局攜手蕃薯藤家族聯名打造特色商品桃園休閒農業區資源多元且特色分明，除四季遊

竹北市破22萬人口超車彰化市 新竹縣奪「三冠王」稱霸全台鄉鎮市

受惠竹科及新竹工業區帶動，新竹縣政府今天宣布「全台三冠王」，竹北市、竹東鎮、湖口鄉突破人口新高，成為全國人口最大的市、鎮...

桃園觀音區2.1億元回饋金怎麼用？議員批市府巧立名目

桃園市議吳進昌指出，觀音區的年度預算約5億9000萬元，其中2億7000多萬元是保留地方今年度，再加上明年的回饋金預算，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。