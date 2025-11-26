影／苗栗市規畫興建殯儀館禮儀廳「喊卡」 前後兩市長各自表述

苗栗市公所今天宣布為配合縣府推動聯合大學周邊開發「大學城」的計畫，終止已發包的殯儀館、禮儀廳興辦計畫，立委邱鎮軍針對此事也在臉書說明，強調尊重現任市長余文忠的決定，但禮儀廳從頭到尾都不是最優先的設施，而是整體土地配置完成、且市民需求確有不足時，才需要評估的最後階段，盼外界不要誤解。

苗栗市公所上午發出新聞稿指出，苗栗市生命紀念館於2022年7月落成啟用，余市長上任後，延續原市政規畫並持續推動新建殯儀館及禮儀廳計畫，但基於整體縣域發展、政策連動性以及長遠城市治理需要，將配合縣府推動的聯合大學城計畫，將終止苗栗市殯葬設施中的殯儀館、禮儀廳興辦作業。

邱鎮軍表示，如果把禮儀廳當成主軸，或把整個規畫理解成只有「殯葬擴建」，這樣的順序與定位確實會有落差，也容易讓大家誤解。當年他推動生命紀念園區，是為了解決第三公墓老舊、雜草叢生的問題；這是整體規畫的第一步，但真正的目的是透過分階段遷葬把土地整理乾淨，為苗栗未來的城市發展預留一塊更大、更完整的腹地。那時的規畫順序其實很清楚，第三公墓更新完成後，後續要處理第二公墓與第四公墓；其中第二公墓位於大坪頂周邊，是最關鍵也最具發展潛力的區塊，透過三個公墓區的整合，苗栗才能真正釋出一大片連續、可用於城市升級的土地。

邱鎮軍強調，他當時設定的主要方向並不是禮儀廳，而是更遠大的城市布局，包含銅科的衛星產業基地，以及結合聯大「大學城」發展；透過產業、學術與城市三方連結，讓更多年輕人在苗栗能念書、就業、成家，這才是整個土地整備的初衷。至於禮儀廳，它從頭到尾都不是最優先的設施，而是在整體土地配置完成、且市民需求確有不足時，才需要評估的最後階段。

他強調，提出澄清是希望把整個脈絡講完整，避免順序有誤。余市長上任後，對整個案子做了重大調整，把原本計畫中最關鍵的「遷葬作業」以及「二館保留」全部拉掉，只保留其中1公頃作為他想推動的禮儀廳。當規畫被切成只剩這1公頃，就會看起來像在「擴大殯葬設施」，但完全背離原本「整地→釋地 →帶動城市發展」的核心理念，市公所現在說這是依照他原本的構想，就不太準確了。