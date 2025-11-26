快訊

搶便宜！好市多黑色購物周Day 4優惠再加碼 這款除濕機現折3400元

日職／成績爛遭砍薪6000萬！ 戶鄉翔征發誓：明年要好好表現

投資低於日韓？台美貿易協議新內容曝光 傳允諾「協助培訓美國勞工」

氣墊城堡、手作免費玩 「樂桃親子DIY Family Day」11月29日平鎮登場

桃園電子報／ 桃園電子報

cmidzzu62006y0zha1pms67xv tablet
「樂桃親子DIY Family Day」將於11月29日下午14點到17點在舉行。圖：主辦單位提供

一場結合創意手作與親子同樂的戶外活動即將在桃園市平鎮區文化公園登場，由台灣兒童發展促進協會主辦，平鎮區復興里辦公處與中華民國才藝推廣協會共同協辦，並獲得何志偉之友會的熱情支持的「樂桃親子DIY Family Day」，將於11月29日下午14點到17點在舉行。活動免費開放，邀請家長帶著孩子一起走出戶外、體驗豐富又有趣的親子時光。

現場規劃多元遊樂內容，孩子可參加動手做DIY活動，親自完成創意作品，還有大型恐龍主題氣墊設施讓小朋友們盡情奔跑放電；此外也設有復古彈珠台，重現童年回憶。多樣化的設施不僅讓孩子玩得開心，也讓家長能一起投入互動。

活動除了安排遊樂與手作，還有精彩演出，包括魔術秀、腹語表演與小丑互動氣球秀等節目，熱鬧氣氛預料將吸引大批親子共襄盛舉，歡樂不間斷。

本文章來自《桃園電子報》。原文：氣墊城堡、手作免費玩「樂桃親子DIY Family Day」11/29平鎮登場

延伸閱讀：

  1. 台鐵票價今起喊漲！這些費用同步變貴、386次列車改點
  2. 專訪／桃園地稅局長姚世昌：聰明納稅人掌握這些關鍵 享受優惠稅率

親子 DIY 桃園

延伸閱讀

黑豹旗／高一就扛平鎮3棒 劉桓宇棒打穀保不畏虎

黑豹旗／柯敬賢嗨喊到燒聲 平鎮教頭解析神奇逆轉秀

黑豹旗／平鎮16強神奇逆轉 穀保四死球連發葬送勝利

平鎮3歲童與父親走散急哭 警化身保母安撫

相關新聞

新竹縣囊括「全台三冠王」 人口創新高 交通、教育與公共服務面臨挑戰

新竹縣今宣布「全台三冠王」，竹北市、竹東鎮及湖口鄉人口均突破新高，成為全台人口最多的縣轄市、鎮與鄉。人口快速增長帶來經濟...

氣墊城堡、手作免費玩 「樂桃親子DIY Family Day」11月29日平鎮登場

「樂桃親子DIY Family Day」將於11月29日下午14點到17點在舉行。圖：主辦單位提供 一場結合創意手作與親子同樂的戶外活動即將在桃園市平鎮區文化公園登場，由台灣兒童發展促進協會主辦，平鎮

浴火重生！桃園南門市場全面復電 燈亮了、攤販也笑了

桃園市南門市場5日大火受損嚴重，攤商擔心復原之路漫長，衝擊明年農曆春節生意，但在市府與台電努力下，今天所有攤位都恢復電力...

「食當季，吃在地」桃園好農新滋味！與蕃薯藤家族聯名推出西點禮盒

桃園休閒農業區資源多元且特色分明，除四季遊程外，更蘊含豐富在地農產與飲食文化。圖：農業局提供 桃園農業新味覺體驗桃園市政府農業局攜手蕃薯藤家族聯名打造特色商品桃園休閒農業區資源多元且特色分明，除四季遊

竹北市破22萬人口超車彰化市 新竹縣奪「三冠王」稱霸全台鄉鎮市

受惠竹科及新竹工業區帶動，新竹縣政府今天宣布「全台三冠王」，竹北市、竹東鎮、湖口鄉突破人口新高，成為全國人口最大的市、鎮...

桃園觀音區2.1億元回饋金怎麼用？議員批市府巧立名目

桃園市議吳進昌指出，觀音區的年度預算約5億9000萬元，其中2億7000多萬元是保留地方今年度，再加上明年的回饋金預算，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。