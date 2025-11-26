氣墊城堡、手作免費玩 「樂桃親子DIY Family Day」11月29日平鎮登場

「樂桃親子DIY Family Day」將於11月29日下午14點到17點在舉行。圖：主辦單位提供

一場結合創意手作與親子同樂的戶外活動即將在桃園市平鎮區文化公園登場，由台灣兒童發展促進協會主辦，平鎮區復興里辦公處與中華民國才藝推廣協會共同協辦，並獲得何志偉之友會的熱情支持的「樂桃親子DIY Family Day」，將於11月29日下午14點到17點在舉行。活動免費開放，邀請家長帶著孩子一起走出戶外、體驗豐富又有趣的親子時光。

現場規劃多元遊樂內容，孩子可參加動手做DIY活動，親自完成創意作品，還有大型恐龍主題氣墊設施讓小朋友們盡情奔跑放電；此外也設有復古彈珠台，重現童年回憶。多樣化的設施不僅讓孩子玩得開心，也讓家長能一起投入互動。

活動除了安排遊樂與手作，還有精彩演出，包括魔術秀、腹語表演與小丑互動氣球秀等節目，熱鬧氣氛預料將吸引大批親子共襄盛舉，歡樂不間斷。

本文章來自《桃園電子報》。原文：氣墊城堡、手作免費玩「樂桃親子DIY Family Day」11/29平鎮登場