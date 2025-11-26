快訊

浴火重生！桃園南門市場全面復電 燈亮了、攤販也笑了

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園南門市場大火毀損嚴重，但在市府與台電努力之下，所有攤販今天恢復電力，電燈亮了，攤販也笑了。圖／桃園市經發局提供
桃園市南門市場5日大火受損嚴重，攤商擔心復原之路漫長，衝擊明年農曆春節生意，但在市府與台電努力下，今天所有攤位都恢復電力，不少人都鬆一口氣，笑說「終於可以安心過年」。

南門市場大火疑似是公有市場周邊私人攤販電氣設備短路引起，火勢由外往內燒，造成數十家攤商受損，部分未被火勢波及的店家也因電路系統受損而無法營業。

經發局市場科長陳慶仁表示，南門市場復電作業分3階段，第一階段已於上周協調台電完成外圍公攤區23號至27號、48號至51號攤位復電，第二階段市場中央區59至88號豬肉攤也已完成，第三階段災損最嚴重的燒毀區目前以重新安裝電表，待攤位重建就能使用。

經發局指出，南門市場災損區拆除工程進度超前，預計12月6日完成拆除，後續緊接著重建規畫，目標明年農曆春節前恢復營運。另外，市府近日持續整頓市場周邊環境，呼籲攤商、店家及採買民眾遵守秩序，勿違規占用道路或違停，以免受罰。

桃園南門市場大火毀損嚴重，但在市府與台電努力之下，所有攤販今天恢復電力，電燈亮了，攤販也笑了。圖／桃園市經發局提供
