桃園南門市場大火災後全面復電 攤販：終於可以做生意了
桃園市南門市場日前發生火災，為協助災損區攤商盡早恢復營業，市府跨局處全面動員，除優先拆除嚴重受損區域外，並同步協助受影響攤商恢復用電。市府經發局、桃園區公所及台電三方多日通力合作、加班趕工，今日完成全數攤位通電，攤商也激動表示「終於有電可以做生意了。」
經發局市場科科長陳慶仁表示，南門市場復電作業分三階段進行。第一階段已於上周協調台電，率先完成外圍公攤區48至51號、23至27號的攤位通電；第二階段則完成市場中央區（59至88號豬肉攤區）的檢測並恢復電力；第三階段為災損最嚴重的燒毀區，相關台電報裝程序已於昨日完成，並同步完成電錶箱安裝，待後續重建完工即可全面恢復供電。
陳慶仁表示，為加速讓攤商盡早恢復營運，經發局近日來全力投入復電協調與現場執行，幾乎每日工作至深夜，昨晚亦持續在現場確認接電狀況，直至晚間11點多才確認今日可順利全面復電，盼以最快速度協助攤商重返工作崗位。
經發局指出，目前南門市場災損區拆除工程進度超前，預計12月6日完成拆除後，隨即啟動重建規畫作業，期望協助受災攤商在明年農曆年前恢復營運，也提醒民眾到南門市場採買，汽機車須停放至停車格內，切勿違規停車，周邊店家及攤販也勿將物品占用道路，避免影響交通動線，警方將持續加強勸導與取締，維持市場周邊的停車與行路環境。
