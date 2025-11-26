快訊

新竹縣囊括「全台三冠王」 人口創新高 交通、教育與公共服務面臨挑戰

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
竹北市人口近日突破22萬人，超越彰化市，成為全台人口數最多的縣轄市。IC設計龍頭聯發科在高鐵新竹站正對面，要興建新竹高鐵辦公大樓，預計將吸引許多人進駐。記者郭政芬／攝影
竹北市人口近日突破22萬人，超越彰化市，成為全台人口數最多的縣轄市。IC設計龍頭聯發科在高鐵新竹站正對面，要興建新竹高鐵辦公大樓，預計將吸引許多人進駐。記者郭政芬／攝影

新竹縣今宣布「全台三冠王」，竹北市、竹東鎮及湖口鄉人口均突破新高，成為全台人口最多的縣轄市、鎮與鄉。人口快速增長帶來經濟活力，但也凸顯交通、教育及公共服務等基礎建設亟待改善的挑戰。

竹北市人口近日突破22萬人，超越彰化市，成為全台人口數最多的縣轄市。竹北代表會主席林啟賢指出，隨著人口快速增加，城市發展面臨3大急迫問題：首先是交通，停車位不足、道路擁擠常塞車，亟需進行交通優化；其次是垃圾處理，由於人口增加，垃圾製造量大，近期因豬瘟影響，竹北的廚餘量約占全縣六、七成，環保負荷沉重；最後是醫療資源，竹北出生率高，但兒科醫療資源不足，家長帶孩子看診常需排隊，過程辛苦。

湖口鄉方面，人口近年急速上升，產業發展帶來大量外來人口。議員何建樺指出，建設公司在鄉內推動造鎮計畫，但道路僅3.5米寬，未來恐遇交通壅塞，此外，三葉將產區移入湖口鄉，加上多個大企業明年將進駐，道路都需拓寬。更重要的是，湖口交流道長年塞車，居民形容「上也上不去、下也下不來」，盼中央支持來改善。

何建樺表示，教育部分，湖口高中已在縣長的支持下擴班，但國小仍面臨壓力，新湖國小已成全縣最大國小，信勢國小實施總量管制，目前積極爭取文小用地。由於楊梅、富岡等鄰近生活圈多在湖口，公共設施需求持續增加。

竹東鎮代表會主席范國威表示，竹東亟需增加教育資源，以吸引更多家庭遷入，縣長楊文科任內將自強國中變成自強高工，教育資源豐富化，但因縣府多把教育資源投入到竹北、新豐、湖口，因此部分竹東學子選擇前往竹市、竹北就學。此外，外五里愈來愈多年輕家庭移入，但該區段空間有限，導致親子活動場域不足的問題日益明顯。

竹東外五里越來越多年輕家庭進駐，但該區段空間有限，導致親子活動場域不足的問題日益明顯。記者郭政芬／攝影
竹東外五里越來越多年輕家庭進駐，但該區段空間有限，導致親子活動場域不足的問題日益明顯。記者郭政芬／攝影
湖口鄉人口近年急速上升，產業發展帶來大量外來人口。記者郭政芬／攝影
湖口鄉人口近年急速上升，產業發展帶來大量外來人口。記者郭政芬／攝影

