竹北市破22萬人口超車彰化市 新竹縣奪「三冠王」稱霸全台鄉鎮市

受惠竹科及新竹工業區帶動，新竹縣政府今天宣布「全台三冠王」，竹北市、竹東鎮、湖口鄉突破人口新高，成為全國人口最大的市、鎮、鄉，由於新竹科學園區、竹北市的科技園區擴張，加上湖口明年將有多家大企業進駐等，將帶動外來人口成長與生活圈的擴大。縣長楊文科今天表示，按照現今的人口成長速度，新竹縣有望於明年底突破60萬人口。

截至11月25日為止，竹北市人口數達22萬808人，已超越彰化市。竹東鎮9萬7914人也超越草屯鎮，湖口鄉8萬4920人超越花蓮吉安鄉。楊文科表示，人口的成長是城市進步的象徵，產業發展帶動就業人口遷入，各項建設及社會福利吸引民眾定居，人口成長數字為施政的回饋，逐步邁向「科技首都．幸福竹縣」的願景。

竹北近年產業發展蓬勃，包含AI智慧園區、台元科技園區、新竹生醫園區等，為竹北創造大量就業機會。

市長鄭朝方表示，近2年施政成果豐碩，從國際獎項、專利取得到城市美學治理全面升級，以品牌化思維打造城市特色。未來將延續「進化竹北、建設有感」精神，讓市民真正體會城市改變。此外，竹北市公所規畫系列慶祝活動，從新月沙灣、白沙屯媽祖巡境到本周日李察·克萊德門鋼琴演奏會，竹北逐步走向具全球視野的國際現代城市。

近年來，由於外五里鄰近竹科的地理優勢，移居人口呈現激增趨勢。對此，鎮長郭遠彰表示，鎮公所將持續努力，把建設、福利、鎮內的生活機能做好，將竹東鎮打造成一個宜居、宜住、宜遊的好城鎮。

湖口鄉成全國最大鄉，源自蓬勃的地方產業與持續增加的人口所帶動。鄉長吳淑君說，湖口鄉的工廠就業人口佔全新竹縣34%，從業人口達41%，顯示外來就業人口已超越戶籍人口，人口結構正快速轉變。

她進一步說，明年將迎接重大投資進駐，包含Yamaha預計將楊梅與桃園中壢廠區整併遷至湖口，實現廠辦合一，泰山集團、全家物流生鮮倉儲麵包廠、富邦momo集團等企業，也規畫自明年起投資湖口，預期將進一步推升外來人口成長與生活圈擴張。