桃園觀音區2.1億元回饋金怎麼用？議員批市府巧立名目

桃園市議吳進昌指出，觀音區的年度預算約5億9000萬元，其中2億7000多萬元是保留地方今年度，再加上明年的回饋金預算，包括台電1億8700萬元，機場回饋金3300多萬元，他要求市府不能再把回饋挪用到新建及修繕工程，應該和其他區一樣，工程的經費必需另外編列，而非用回饋金。

吳進昌指出，觀音區的回饋金最大的來源是台電和中油，有數億元，這些具汙染的工業讓鄉親犧牲健康，回饋金應該用在地方的福利建設，公共工程經費本來就是市府該編列的預算，怎麼可以拿回饋金做？

吳進昌說，立法院通過新版財劃法以後，市政府扣除被中央減少的計畫型補助，還比以往增加約141億元的統籌分配稅款，卻沒有用在觀音區的建設，反而拿鄉親用健康換來的回饋金做建設，而且比率相當高。

吳進昌要求明年開始，觀音區工程類的建設經費，市府應另行籌財源編預算，回饋金應該用在民生福利，才符合回饋金的精神，不是像市府現在這樣，巧立名目用回饋金做公共工程，卻不像其他區由市府編預算做事，音區所有回饋金應該逐步回歸補助全體鄉親，用在身心健康及長輩婦幼、民生福利、精神倫理建設。

吳進昌日前也在市議會質詢上述問題，副市長王明鉅只表示是尊重地方的意見，並沒有針對問題回答，不過市府官員說明回饋金有一定的使用辦法，都按照相關的辦法分配使用。