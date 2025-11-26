白沙屯媽祖婆2026年曆月曆亮相 免費結緣發送會周日登場

快訊

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
白沙屯媽祖婆2026年曆、月曆正式亮相，本周日上午9點將在白沙屯媽祖婆網站舉辦免費結緣發送會，現場並有30份大禮包抽獎活動。記者吳傑沐／攝影
一年一度，由義工組織白沙屯媽祖網站製作推廣的白沙屯媽祖婆單幅掛曆，與每個月一張的12幅月曆，2026版本近日已正式亮相，本周日（11月30日）上午9點將在拱天宮前方鐵道平交道旁的網站站址舉辦免費結緣發送會，現場並有30份大禮包抽獎活動，歡迎信眾前往索取，討個大吉利。

白沙屯媽祖婆網站長駱調彬表示，新版年月曆免費結緣發送會，往年都在12月的第一個周日舉辦，今年因巧遇白沙屯三媽祖要在12月5、6、7三天到高雄贊境，因此本年度活動提早一周在11月30日舉辦。

今年在11月10日開始已經先行公開全台289個免費索取地點，讓想要拿到白沙屯媽祖婆年月曆的朋友可以就近前往索取，截至目前短短二周的時間，已經有近160個地點超過半數已經被索取完畢、索取狀況非常踴躍。

他表示，在白沙屯本地，將在11月30日上午九點在白沙屯媽祖婆網站站本部舉辦。這個活動從2008年到現在，今年將邁入第19年，本次活動預計準備年曆10000支、月曆4000本，預期數量應該是足夠的，歡迎全台各地喜愛白沙屯媽祖婆年月曆的朋友，可以在30日安排一趟回來白沙屯拱天宮參拜媽祖婆後，順便到白沙屯媽祖婆網站索取2026年月曆回家。

當天現場活動時間為上午9點至下午4點截止，發送完畢就提前結束活動。另外，考量往年在3天前就有信徒前來排隊，相當辛苦，今年將取消前30名有神秘大禮包的項目，將改由抽彩球方式進行，將每年前30名可以獲得的大禮包改成抽獎方式，呼籲大家活動當天再來排隊，不要提前幾天來排隊，避免造成居名與營業店家的不便。

