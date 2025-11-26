桃園圖書館明年委辦預算暴增 議會民進黨團意見分歧擱置未過關

桃園市議會今天上午審查桃園市115年度總預算，民進黨團針對圖書館委辦費8174萬餘元意見分歧，動議擱置時出現分裂投票，最後同意票5票不敵反對票20票，擱置案不成立。

民進黨桃園市議員張肇良指出，圖書館委辦費共有服務人力勞務委外7474萬元與兒童玩具圖書館營運委外700萬元，前者經費比去年暴增1800萬元，但看不出來錢用在哪裡，後者營運也看不出成效；同黨議員黃瓊慧也質疑勞務委外7474萬元用途，認為館方應說明清楚，因此動議擱置。

針對擱置案，民進黨資深議員呂林小鳳持不同意見，指各圖書館經營都非常用心，兒童玩具圖書館近幾年活動也會聚不少人潮，成功活化閒置軍營，可證委辦費不宜輕易擱置；議員王珮毓則說，擱置是希望館方更清楚說明經費用途，館方也應該省思如何給工作人員合情合理又合法的聘用方式，讓他們工作更有保障，而不是一直委外聘用。

圖書館長施照輝表示，勞務委外費用經費增加除因新設大溪埔頂分館、青埔智慧資訊圖書館需要更多人力，還有因應明年基本薪資調漲、中央規定基本薪資至少要調漲1.1倍，加上服務人員輪休問題，人力有所增加，所以需要更多經費。

民進黨議員黃瓊慧雖動議擱置，但黨內前輩呂林小鳳與國民黨團持反對意見，最後進入表決程序，現場32名議員，5人同意、20人反對，擱置案未通過。