快訊

台鐵近3年攻擊事件暴增2.5倍 立委提修法「妨礙執勤關5年、罰千萬」

台幣太便宜！《經濟學人》警告的「台灣病」有道理嗎？

獨／排隊級酸菜魚又少一間！台北東區「吾二酸菜魚」低調熄燈了

桃園圖書館明年委辦預算暴增 議會民進黨團意見分歧擱置未過關

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市議會今天上午審查桃園市115年度總預算，民進黨團針對圖書館委辦費8174萬餘元意見分歧，動議擱置時出現分裂投票。記者陳俊智／攝影
桃園市議會今天上午審查桃園市115年度總預算，民進黨團針對圖書館委辦費8174萬餘元意見分歧，動議擱置時出現分裂投票。記者陳俊智／攝影

桃園市議會今天上午審查桃園市115年度總預算，民進黨團針對圖書館委辦費8174萬餘元意見分歧，動議擱置時出現分裂投票，最後同意票5票不敵反對票20票，擱置案不成立。

民進黨桃園市議員張肇良指出，圖書館委辦費共有服務人力勞務委外7474萬元與兒童玩具圖書館營運委外700萬元，前者經費比去年暴增1800萬元，但看不出來錢用在哪裡，後者營運也看不出成效；同黨議員黃瓊慧也質疑勞務委外7474萬元用途，認為館方應說明清楚，因此動議擱置。

針對擱置案，民進黨資深議員呂林小鳳持不同意見，指各圖書館經營都非常用心，兒童玩具圖書館近幾年活動也會聚不少人潮，成功活化閒置軍營，可證委辦費不宜輕易擱置；議員王珮毓則說，擱置是希望館方更清楚說明經費用途，館方也應該省思如何給工作人員合情合理又合法的聘用方式，讓他們工作更有保障，而不是一直委外聘用。

圖書館長施照輝表示，勞務委外費用經費增加除因新設大溪埔頂分館、青埔智慧資訊圖書館需要更多人力，還有因應明年基本薪資調漲、中央規定基本薪資至少要調漲1.1倍，加上服務人員輪休問題，人力有所增加，所以需要更多經費。

民進黨議員黃瓊慧雖動議擱置，但黨內前輩呂林小鳳與國民黨團持反對意見，最後進入表決程序，現場32名議員，5人同意、20人反對，擱置案未通過。

圖書館 議員 民進黨

延伸閱讀

龍井圖書館竄眼鏡蛇 撒石灰防範？專業單位笑：不如門口立尊土地公

桃園停班課網評價兩極 有人稱善政...通勤族卻怨公車停駛「不早說」

颱風來襲！桃園今停班停課掀熱議 網友：昨晚真的很恐怖

2026開打？王義川喊先談市政 張善政：桃園需要建設而非意識形態

相關新聞

藍營新竹縣長戰火延燒 綠鄭朝方被點名參選 首度回應了

明年新竹縣長選舉態勢逐漸升溫，藍營立委林思銘日前率先表態，副縣長陳見賢預計明天宣布參戰，另一位立委徐欣瑩也可能加入戰局。...

白沙屯媽祖婆2026年曆月曆亮相 免費結緣發送會周日登場

一年一度，由義工組織白沙屯媽祖婆網站製作推廣的白沙屯媽祖婆單幅掛曆，與每個月一張的12幅月曆，2026版本近日已正式亮相...

內壢車站地下化 明年3月改道「第三月台上下車」新天橋12/20啟用

桃園鐵路地下化進入關鍵施工階段，其中內壢站預計於明年3月進行第一階段臨時軌切換，將軌道從現有位置改至後站方向，拆除原有第...

竹科主管能力下降竟是憂鬱症 刺激前葉額找回工作能力

53歲蔡男在竹科擔任高階主管，近來總覺得力不從心，各方面能力明顯下降，甚至影響生活和工作，就醫竟是憂鬱症。醫師指出，該患...

深秋限定！中壢莒光公園蒜香藤盛開 「紫色花瀑」民眾爭相拍照

時序入秋，桃園市中壢區莒光公園近日迎來一年一度浪漫的「蒜香藤花季」，如夢似幻的紫色花瀑，以最絢爛的姿態在公園內傾瀉而下，...

因大學城規畫 苗栗市公所宣布終止殯儀館、禮儀廳興建工程計畫

苗栗市公所配合縣府推動聯合大學大學城計畫，今天上午宣布終止殯儀館、禮儀廳興辦計畫，希望落實縣市合一理念、打造公私學三贏合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。