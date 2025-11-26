2026大新竹跨年晚會 卡司曝光當天還有300秒煙火秀

快訊

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
2026大新竹跨年晚會「新竹ON LOOP不斷電」將於12月31日晚間7點登場。新竹市文化局今公開活動主視覺，預告藝人卡司及300秒煙火秀。圖/新竹市府提供
2026大新竹跨年晚會「新竹ON LOOP不斷電」將於12月31日晚間7點登場。新竹市文化局今公開活動主視覺，預告藝人卡司及300秒煙火秀。圖/新竹市府提供

2026大新竹跨年晚會「新竹ON LOOP不斷電」將於12月31日晚間7點於新竹市大湳雅公園登場。新竹市文化局今公開活動主視覺，預告藝人卡司及300秒煙火秀，包括曾獲最佳作曲的蘇慧倫、韋禮安都將到場，邀民眾來竹市歡慶，迎接2026年。

代理市長邱臣遠表示，今年大新竹跨年晚會由東森電視擔任主辦單位，統籌辦理跨年晚會，竹縣、竹市政府擔任協辦角色，是公私協力在新竹市辦理的第二次跨年。

晚會表演卡司陣容堅強，多位「金曲俱樂部」的重磅卡司，包括曾獲最佳作曲的蘇慧倫、韋禮安、新科金曲歌王呂士軒、金曲最佳樂團TRASH，以及客語的金曲代表音樂樂團黃子軒與山平快等，還有知名歌手蕭秉治、白安、張涵雅、幽靈水晶等，共14組超強實力卡司輪番上陣，準備以超高水準的演出嗨翻大新竹。

文化局指出，今年跨年晚會主標題為「新竹ON LOOP不斷電」，主標題結合了音樂、科技、以及滿滿不間斷的活動，象徵新竹以滿格的電力向未來前進，其中「ON LOOP」不僅指不斷播放的音樂，更代表新竹這座城市連續不停歇的創新驅動力；「不斷電」則指這股能量將源源不絕、永無止盡。無論是精彩的表演、絢爛的煙火秀，或是豐富有趣的市集，都讓整個跨年晚會充滿了動感與活力。

文化局說明，除了「含金量」超高的表演卡司外，開場也特別邀請2025新竹縣客家新曲獎奪下第一名與最佳作詞獎的歌手徐志能，與獲2025新竹九降風音樂節評審未來賞的新竹樂團海岸乾杯，為本次跨年晚會熱鬧揭開序幕，展現新竹在地深厚文化底蘊。

活動當天，更有上百攤美食及文創市集讓大家逛好、逛滿，新年300秒煙火秀更要讓大家歡喜迎接新的一年。

