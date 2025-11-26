內壢車站地下化 明年3月改道「第三月台上下車」新天橋12/20啟用

快訊

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市內壢火車站鐵路地下化工程如火如荼進行。聯合報系資料照

桃園鐵路地下化進入關鍵施工階段，其中內壢站預計於明年3月進行第一階段臨時軌切換，將軌道從現有位置改至後站方向，拆除原有第一、二月台後展開北側連續壁與隧道結構施作，並逐步完成地下化工程。整體工程分兩階段切換，預計耗時8年、於2033年完工啟用。

內壢火車站目前每日車次停靠143車次，通過82車次，每日旅次約1萬9900人，尖峰小時旅次約1200人次，月台現為1島式、2岸壁式月台。為配合鐵道局「台鐵都會區捷運化：桃園段地下化建設計畫內壢段臨時軌工程」，內壢站未來將分階段切換，進出、站旅客配合調整乘車動線。

桃園市府團隊日前偕同立法院交通委員會、鐵道局等單位視察「內壢車站地下化」進度。第一階段臨時軌道將於明年3月7日夜間切換，並於明年3月8日起，所有列車將改由第三月台（臨時第一月台）上下車，原第二月台將停止使用並拆除；第二階段切換則預計2年後實施，屆時將完成新月台建置並調整動線。

交通部鐵道局指出，考量施工期間民眾通行需求，預計於今年12月20日啟用全新跨站天橋，旅客自後站進站後將可透過天橋連通第三月台搭車；未來新建天橋將配置引導人員，協助旅客辨識路線、快速引導上下樓層，電扶梯也預計於農曆年前完工啟用，出入動線將更加友善。

立委魯明哲表示，12月20日至明年3月7日期間，部分往北旅客須繞行至前站、再經舊天橋前往第二月台，建議提前出門，以免錯過列車。待地下化完工後，內壢站將全面轉型為設有雙島式月台、四軌通行的地下車站，服務能量與通行效率將大幅提升，也讓未來前後站整合、站區發展更具想像。

台鐵內壢站預計於明年3月進行第一階段臨時軌切換，將軌道從現有位置改至後站方向，拆除原有第一、二月台後展開北側連續壁與隧道結構施作，並逐步完成地下化工程。記者周嘉茹／翻攝
台鐵內壢站預計於明年3月進行第一階段臨時軌切換，將軌道從現有位置改至後站方向，拆除原有第一、二月台後展開北側連續壁與隧道結構施作，並逐步完成地下化工程。記者周嘉茹／翻攝

