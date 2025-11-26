深秋限定！中壢莒光公園蒜香藤盛開 「紫色花瀑」民眾爭相拍照

時序入秋，桃園市中壢區莒光公園近日迎來一年一度浪漫的「蒜香藤花季」，如夢似幻的紫色花瀑，以最絢爛的姿態在公園內傾瀉而下，讓路過民眾驚嘆不已；蒜香藤最佳賞花期僅7至10天，近日吸引許多民眾前往拍照打卡，一睹紫色浪漫。

蒜香藤又名紫鈴藤、張氏紫葳，由於其花、葉在搓揉之後會飄出類似大蒜的氣味，因此得名；蒜香藤一年分為春季和秋季2個花期，分別在4至5月及10至11月，其中深秋時節花況更是開得特別盛大。

近日莒光公園蒜香藤正盛開，一串串密集的紫花堆疊與翠綠的葉片交織，一片紫色花海非常浪漫，這片期間限定的「紫色花瀑」美景，吸引民眾爭相前來打卡朝聖，許多人在公園裡駐足抬頭賞花，並帶著相機或手機捕捉絕美景色。